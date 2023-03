Es gibt Menschen, die spielen einem so einiges vor. Sie manipulieren andere, um an Ende das zu bekommen, was sie wollen. Sie sind wahre Blender und stellen sich selbst zudem im besten Licht dar. Auch wenn das nicht immer ganz der Wahrheit entspricht. Und das liegt zum Teil auch an ihrem Sternzeichen.

Diese Tierkreiszeichen sind große Blender.

Löwe

Der Löwe steht bekanntlich gerne im Mittelpunkt. Und um sicherzugehen, dass das auch immer der Fall ist, ist ihm jedes Mittel recht. So schönt er viele seiner Geschichten und rückt sich dadurch immer ins beste Licht. Damit er will er erreichen, dass andere ein bestimmtes Bild von ihm haben. Das Sternzeichen möchte dieses Bild in fast jeder Facette kontrollieren. Und das geht eben am besten, indem er anderen immer nur gute Storys von sich selbst erzählt. Auch wenn er damit nicht immer die Wahrheit sagt. Das Rampenlicht ist es ihm das aber wert.

Zwillinge

Auch die Zwillinge gehören zu den Blendern. Doch bei ihnen liegt es im Gegensatz zum Löwen nicht an ihrem Wunsch nach Aufmerksamkeit, sondern der Grund dafür liegt in ihrer Unentschlossenheit. Denn Zwillinge haben, wie wir wissen, zwei Gesichter. Und diese zwei Gesichter haben häufig unterschiedliche Bedürfnisse, die nicht immer zusammenpassen. Was ihnen jedoch immer besonders wichtig ist: Anderen Menschen zu gefallen. So passiert es oft, dass Zwillinge bei flüchtigen Bekanntschaften nur eine kleine Version von sich zeigen. Und zwar diejenige, die ihrem Gegenüber am besten gefallen könnte.

Jungfrau

Die Jungfrau möchte immer alles richtig machen. Denn ihr Streben nach Perfektion ist einfach zu groß. Das geht sogar so weit, dass sie einfach jeder Person gefallen möchte – Sie ist ein People Pleaser. Und dafür passt sich das Sternzeichen seinem Umfeld sehr oft an. Die Jungfrau scannt einfach jeden in der Umgebung und verhält sich genauso, dass sie perfekt hineinpasst. Deshalb kommt sie generell sehr gut bei anderen Menschen an. Doch ist sie dabei nicht wirklich sie selbst. Denn die Anpassung entspricht meist nur der Analyse ihrer Mitmenschen.