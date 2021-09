Egal ob in Beziehungen, Freundschaften oder im Job: Manche Menschen lassen sich sehr leicht von Dingen überzeugen, die auf den ersten Blick schon nicht ganz so logisch erscheinen. Die Folge: Sie werden sehr oft ausgenutzt. Denn das Gegenüber weiß ganz genau, wie leicht man zu manipulieren ist.

Besonders bei diesen drei Sternzeichen haben manipulative Menschen ein leichtes Spiel.

Fische

Fische wollen immer nur für alle das Beste. Dafür sind sie auch bereit, Dinge zu tun, die nicht jeder einfach so tun würde. Und genau das wissen manipulative Menschen auch. Und so suchen sie sich meistens dieses Sternzeichen aus, damit sie das bekommen, was sie möchten. Oft geht das für den Fisch aber eher schlecht aus. Denn sobald er bemerkt, dass er ausgenutzt und hintergangen wurde, ist sein Herz gebrochen. Doch leider lässt sich das Sternzeichen immer wieder viel zu schnell einlullen und verzeiht der Person. Und dann beginnt das Spiel wieder von vorne…

Widder

Auch wenn der Widder sehr stolz auf seine eigene Meinung ist und glaubt, sich nie davon abbringen lassen zu können, täuscht er sich da gewaltig. Denn schon oft ist es passiert, dass sich dieses Sternzeichen von anderen einreden lässt, dass eine bestimmte Person schlecht ist und man besser keinen Kontakt mit ihr haben sollte. Obwohl der Widder dieser Person noch nie im Leben begegnet ist, lässt er sich sehr leicht manipulieren, weil er sofort glaubt, was man ihm erzählt. Doch dass die Geschichten meistens zwei Seiten haben, vergisst das Sternzeichen oft.

Jungfrau

Jungfrauen hassen Konflikte. Sie geben immer ihr Bestes und versuchen, allen zu gefallen. Und weil diese Bemühungen eben sehr offensichtlich sind, erkennen das die Personen rund um das Sternzeichen schnell. Und so kommt es auch, dass Jungfrauen oft Dinge tun, die sie niemals von sich aus tun würden. Doch leider haben sie sich von den anderen so manipulieren lassen, dass sie glauben, es wäre ihre Idee gewesen. Das führt leider auch dazu, dass sich das Sternzeichen in Beziehungen gerne mal ändert und genauso wird, wie der Partner es gerne hätte.