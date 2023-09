Es ist endlich so weit: die finale vierte Staffel von „Sex Education“ ist da! Doch nachdem wir auf diese Staffel jetzt ganze zwei Jahre warten mussten, brauchen wir definitiv ein kleines Recap.

Hier sind also fünf Dinge, die ihr vor dem Serienmarathon wissen solltet.

„Sex Education“-Recap: Die wichtigsten Dinge vor der finalen vierten Staffel

2021 erschien die dritte Staffel „Sex Education“ – und hinterließ uns alle mit einem großen Cliffhanger. Jetzt, zwei Jahre später, startet die finale vierte Staffel. Wir hoffen, dass all die Handlungsstränge aus den vergangenen Jahren jetzt ein (Happy) End finden. Aber um ganz ehrlich zu sein: nach zwei Jahren Staffelpause haben wir schon einige Plots wieder vergessen oder sind uns unsicher, wie es denn jetzt wirklich mit einigen Couples ausgegangen ist. Höchste Zeit also für ein kleines Recap:

1. Was wurde aus Otis und Maeve?

Zwischen Otis und Maeve kam es in der vergangenen Staffel ENDLICH zu einem romantischen Kuss. Aber es wäre nicht „Sex Education“, wenn sich nicht wieder eine Hürde zwischen die beiden gestellt hätte. Denn auch, wenn sich die beiden jetzt endlich ihre Gefühle füreinander gestehen konnten: die Traumbeziehung wird wohl nicht folgen. Maeve zieht in der neuen Staffel nämlich nach Amerika. Ob die beiden wohl bereit für eine Fernbeziehung sind?

2. Sind Adam und Eric noch ein Paar?

Wo wir schon bei den Couples sind: Während Maeve und Otis endlich zueinander gefunden haben, ist bei unserem geheimen Lieblings-Seriencouple leider alles vorbei! Denn Eric und Adam haben Schluss gemacht. Davor gab es in der dritten Staffel noch jede Menge Drama: Eric betrog Adam während einer Reise nach Nigeria. Adam konnte ihm das zwar verzeihen; die Beziehung hielt aber dennoch nicht. Denn Eric will sich noch weiter ausleben und seine eigene Sexualität erkunden.

3. Warum wurde die Schule geschlossen?

Der größte Plottwist in der dritten Staffel kam aber in der letzten Folge. Denn nachdem die Schule eine neue Direktorin bekam, die versuchte, mit Manipulation und Strenge für Ordnung zu sorgen, rebellierten die Teenager mit einer anzüglichen Show. Sie konnten so zwar die Direktorin loswerden, verloren aber auch die finanzielle Unterstützung. Die Folge: Moordale Academy muss schließen. Und die Teenager müssen sich in der vierten Staffel in neuen Schulen einleben.

4. Wie geht es Aimee?

Apropos Veränderungen: eine der größten Entwicklungen in den vergangenen Staffeln musste wohl Aimee durchleben. Nachdem sie in Staffel zwei von einem Mann in einem Bus sexuell belästigt wurde, änderte sich für die junge Frau einiges. Auch ihre Beziehung zu Steve endete im Verlauf ihres Heilungsprozesses. Aimee war einfach nicht bereit für eine Beziehung; doch zwischen ihr und Steve endete alles auf einer freundschaftlichen Ebene.

5. Wer ist in der finalen Staffel nicht mehr dabei?

Die dritte Staffel war mit all ihren Höhen und Tiefen für einige Schauspieler:innen auch die letzte. Olivia-Darstellerin Simone Ashley (die wir jetzt aus „Bridgerton“ kennen) wird in der finalen Staffel nicht mehr zu sehen sein. Auch Patricia Allison – aka Ola – ist in Staffel vier nicht mehr zu sehen; ebenso wie ihre TV-Freundin Tanya Reynolds aka Lily.