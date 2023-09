In wenigen Tagen ist es so weit: die finale vierte Staffel von „Sex Education“ startet am 21. September auf Netflix. Und der neue Trailer enthüllt: es gibt wieder einige Dramen.

Auch mit Sextalk wird NATÜRLICH nicht gespart.

„Sex Education“: Der offizielle Trailer ist da!

Wir müssen ehrlich zugeben: wir fiebern der neuen Staffel von „Sex Education“ mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Denn einerseits können wir es natürlich nicht erwarten zu sehen, was mit Otis, Maeve und Eric passiert. Andererseits ist es das große Finale – und wir sehen die liebenswerten Figuren wohl zum letzten Mal. Doch wenn man dem offiziellen Trailer glauben darf, wird es wohl ein Abschied mit jeder Menge Auf und Abs – und natürlich auch Sex.

Zur Erinnerung: Am Ende von Staffel drei standen unsere Hauptcharaktere vor einigen Krisen. Die Moordale High School wurde nämlich überraschend geschlossen und alle Charaktere standen vor der Frage: wo geht es jetzt hin? Maeve wechselte obendrauf noch auf eine Uni in Amerika und zwischen Eric und Adam ist alles aus.

Darum geht es in Staffel vier

Aber keine Sorge: Staffel vier wird kein Trauerspiel. Denn im Trailer stellt Netflix klar: das Publikum soll die Taschentücher für den „finalen Höhepunkt“ auspacken. Und ja, sie meinen es genauso zweideutig, wie es sich liest. Wir sehen nämlich, wie Maeve und Otis versuchen, eine Fernbeziehung sexy zu gestalten; inklusive Nacktfotos. Eric erforscht währenddessen seine queere Identität und in der neuen Schule gibt es bereits Sex-Therapie! Es wird also actionreich; aber auch ziemlich emotional. Denn nachdem Otis Mutter in Staffel drei ein Baby bekommen hat, steht sie jetzt als alleinerziehende Mutter vor einigen Herausforderungen.

Wir dürfen uns also auf ein ziemlich emotionales Finale gefasst machen. Denn ob Maeve und Otis am Ende wirklich zusammenkommen – und wie die Zukunft der Schüler:innen aussieht, verrät der Trailer natürlich nicht! Dafür müssen wir uns noch bis zum 21. September gedulden!