Könnt ihr euch noch an die „Choose Your Own Adventure“-Spiele aus Teeniezeiten erinnern. Netflix will diese wohl auch auf unsere Fernseh-Leinwand bringen und startet die erste interaktive Rom-Com „Choose Love“.

Sieht ganz so aus, als würde das Rom-Com-Genre ein Upgrade bekommen.

Netflix veröffentlicht „Choose Your Own Adventure“-Liebesfilm

Cami hat auf dem Papier ein ziemlich perfektes Leben. Sie liebt ihren Freund, mag ihren Job aber irgendetwas fehlt ihr. Ist sie vielleicht doch nicht so erfüllt, wie es auf den ersten Blick den Eindruck macht? Eine Begegnung mit einer Wahrsagerin macht klar: ihrem Leben fehlt die Bedeutung. Und all das soll sich schon bald ändern. Es kommt wie es in einer kitschigen Rom-Com eben kommen muss: Cami (gespielt von Laura Marano) trifft ihren ehemaligen Crush, lernt einen heißen Popstar kennen (gespielt von „Victorious“-Teeniestar Avan Jogia) und ganz nebenbei muss sie herausfinden, ob sie den Heiratsantrag von ihrem Freund annehmen will.

Und wenn wir sagen, sie muss es herausfinden, meinen wir eigentlich uns selbst. Denn „Choose Love“ ist die erste interaktive Rom-Com von Netflix. Konkret heißt das, dass wir als Publikum entscheiden können, welche Schritte für Cami am besten sind. Und die Entscheidungen reichen laut Netflix von simplen Dingen wie „Wahrheit oder Pflicht“ bis hin zu einem moralischen Dilemma und der Frage, wem denn Camis Herz eigentlich gehört. „Doch sei vorsichtig! Die Dinge entwickeln sich nicht immer so, wie du denkst!“, warnt Netflix in der Beschreibung zum Film.

Das Publikum entscheidet

Wem das Konzept bekannt vorkommt, der hat vielleicht in seiner Jugend das ein oder andere „Choose Your Own Adventure“-Spiel oder -Buch schon hinter sich. Auch Handy-Spiele wie „Episode“ basieren auf einem ähnlichen Konzept. Und auch Netflix hat in der Vergangenheit bereits mit der Idee gespielt, das Publikum selbst entscheiden zu lassen; unter anderem in „Black Mirror: Bandersnatch“.

Ob das Konzept aber auch bei Rom-Coms funktioniert, wird sich schon bald zeigen. „Choose Love“ startet bereits am 31. August auf Netflix.