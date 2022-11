Johnny Depp und Amber Heard lieferten den mit Abstand aufsehenerregendsten Prozess des Jahres. Die Tochter des Schauspielers, Lily-Rose, äußerte sich bislang nicht zu dem Fall. Jetzt hat die 23-Jährige den Grund für ihr Schweigen verraten.

Sie sei nicht auf der Welt, „um für andere zu antworten“.

Lily-Rose Depp äußert sich zu Prozess ihres Vaters

Mehr als sechs Wochen lang lieferten sich Johnny Depp und Amber Heard vor einem Gericht in den USA einen spektakulären Schlagabtausch. In dem Verleumdungsprozess hagelte es schwere Vorwürfe, die zudem noch live im TV übertragen wurden. Die ganze Welt sprach über die Schlammschlacht vor Gericht.

Auffällig ruhig war es allerdings um Johnny Depps Tochter Lily-Rose – sie äußerte sich gar nicht zu dem Fall. Was bei Johnnys Anhängern nicht gerade gut ankam. Während des Prozesses hatten ihr Fans aufgrund ihres Schweigens vorgeworfen, nicht zu ihrem Vater zu stehen. Nun erklärt sie in einem Interview mit „Elle“ den Grund für ihr Schweigen.

„Ich bin nicht hier, um für andere zu antworten“

Angesprochen auf die ganzen Schlagzeilen rund um ihren Vater, erklärt Lily-Rose: „Wenn etwas so Privates und Persönliches plötzlich nicht mehr persönlich ist… Ich fühle mich wirklich berechtigt, meinen geheimen Garten der Gedanken zu haben.“ Sie sei nicht auf der Welt, „um für andere zu antworten“, stellt das Model klar. Während ihrer gesamten Karriere hätten Leute sie über die Männer in ihrem Leben definieren wollen – ob Familienmitglieder oder Partner. „Und ich bin wirklich bereit, mich über die Dinge zu definieren, die ich da draußen mache“, betont sie.

Sich vor der Öffentlichkeit zu schützen, habe die Tochter des „Sweeney Todd“-Darstellers und seiner ersten Ehefrau Vanessa Paradies auch durch die Erziehung ihrer Eltern gelernt, erklärt sie: „Meine Eltern haben meinen Bruder und mich so gut wie möglich davor geschützt. Ich bin so erzogen worden, dass ich gelernt habe, dass die Privatsphäre etwas ist, das es zu schützen gilt.“

Lily-Rose erobert Hollywood im Sturm

Lily-Rose Depp begann ihr Karriere als Model. Zwar ist die Promi-Tochter damit äußerst erfolgreich, sie war sogar – von Karl Lagerfeld höchstpersönlich auserwählt – das Gesicht von Chanel, doch ihr Herz scheint für die Schauspielerei zu schlagen. Und ganz wie ihr Dad, erobert auch Lily-Rose Hollywood im Sturm: Nachdem sie bereits in vielen Filmen mitwirkte und an der Seite von Natalie Portman oder Timothée Chalamet spielte, übernimmt sie nun die Hauptrolle in der schon jetzt gehypten Serie „The Idol“. Die Dramaserie mit The Weeknd soll 2023 beim Streaming-Dienst HBO Max erscheinen und insgesamt sechs Folgen umfassen.