Im April dieses Jahres kommen die Zwillinge des Fußballstars Cristiano Ronaldo und seiner Freundin Georgina Rodríguez zur Welt. Während das Mädchen gesund und munter das Licht der Welt erblickt, stirbt der Zwillingsjunge bei der Geburt. Nun hat sich der Fußballstar erstmals öffentlich zu dem Schicksalsschlag geäußert.

Er spricht vom „schlimmsten Moment“ seines Lebens.

Cristiano Ronaldo spricht über schwersten Moment seines Lebens

Im April erleben Cristiano Ronaldo und seine Freundin Georgina Rodríguez das Schlimmste, das Eltern passieren kann: Ihr Sohn Ángel stirbt bei der Geburt. Nun spricht der Kicker erstmals über den großen Verlust. Im Interview mit Piers Morgan erzählt er, wie schrecklich es war, das Krankenhaus zu verlassen und nur ein Kind dabei zu haben.

Ronaldo bezeichnete den niederschmetternden Verlust im Gespräch als „wahrscheinlich den schlimmsten Moment“ seines Lebens seit dem Tod seines Vater José Dinis Aveiro im Jahr 2005. „Für Georgina und mich war es ein schwieriger Moment, weil wir nicht verstanden haben, warum das passieren musste“, erklärt der Superstar emotional. Ein Baby zu bekommen und ein zweites zu verlieren, stürzte ihn und seine Partnerin in ein absolutes Gefühlschaos.

Kinder fragten: „Wo ist das andere Baby?“

In dem Interview erzählt er zudem von dem herzzerreißenden Moment, als er seinen Kindern vom Tod ihres kleinen Bruders erzählen musste. Denn als Ronaldos Freundin nach der Entbindung aus dem Krankenhaus nach Hause zurückgekehrt ist, merkten die anderen Kids natürlich, dass etwas nicht ganz stimmte.

Mit seinem 12-jährigen Sohn Cristiano jr. habe er im Schlafzimmer zusammen geweint, als er ihm von dem Verlust erzählte, so Ronaldo. Bei den jüngeren Kindern habe es etwas länger gedauert. „Die anderen saßen anfangs am Tisch und sagten: ‚Mama, wo ist das andere Baby?‚ Und nach einer Woche sagte ich, lasst uns ehrlich mit den Kindern sein. Lasst uns sagen, dass Ángel, das ist sein Name, im Himmel ist.“

„Weinen oder Lächeln?“

Ein Aspekt, der dabei besonders schwierig für ihn war: neben der Trauer über den Verlust seines Sohnes gleichzeitig auch Freude für die Geburt der überlebenden Tochter Bella zu verspüren. „Ich habe mich noch nie im selben Moment glücklich und traurig gefühlt. Du weißt nicht, ob du weinen oder lächeln sollst.“, so der 37-Jährige. Weiters sagt er: „Du weißt einfach nicht, was du machen sollst, um ehrlich zu sein.“ Töchterchen Bella beschreibt Cristiano als „spektakuläres, wunderschönes Mädchen“, auf das seine gesamte Familie super stolz sei. „Ich bin so, so glücklich“, sagt der Star.

Ronaldo enthüllte im Interview zudem, dass er die Asche seines Sohnes in einer Privatkapelle im Keller seines Hauses aufbewahren würde. „Sie ist neben meinem Vater. Ich habe unten eine kleine Kirche, eine Kapelle, und dort bewahre ich meinen Vater und meinen Sohn auf“, erklärt der Profi-Fußballer. So schrecklich dieses Jahr auch für die ganze Familie war, sie bleiben dennoch stark und halten zusammen, so der 37-Jährige. Cristiano erklärt, dass der tragische Vorfall die Familie noch enger zusammengeschweißt habe.