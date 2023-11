Rapper Snoop Dogg ist wohl der bekannteste Kiffer der Welt. Umso geschockter sind seine Fans jetzt über die neueste Ankündigung des 52-Jährigen. Auf Instagram teilt er mit, dass er ab sofort nicht mehr rauchen wird.

Im Netz macht sich indess Sorge über den Gesundheitszustand des Musikers breit.

Snoop Dogg kifft nicht mehr

Die Entscheidung von Snoop Dogg, dem Kiffen abzuschwören, kommt für viele seiner Fans überraschend. Schließlich galt er als der bekannteste und leidenschaftlichste Kiffer weltweit. Gerüchten zufolge soll der Rap-Superstar sogar eigene Angestellte gehabt haben, die nur dafür zuständig waren, um ihm sogenannte Blunts, also sehr starke Joints, zu drehen. In einem Interview im Jahr 2013 verriet er außerdem, dass er bis zu 81 solcher Blunts am Tag rauchen würde und auch in der Superbowl-Halbzeitshow 2022 soll sich der Musiker genüsslich einen Joint gegönnt haben.

Doch jetzt, nach jahrelangem starkem Marihuana-Konsum, soll Snoop Dogg eine Entscheidung getroffen haben, die er mit seinen Fans auf Instagram teilt. „Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit meiner Familie habe ich beschlossen, das Rauchen aufzugeben. Bitte respektiert meine Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt“, so Calvin Broadus, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt.

„Ein historischer Moment“

Die Ankündigung über das Kiffer-Aus sorgt bei Fans von Snoop Dogg für gemischte Gefühle. Während einige bedauern, dass der Rapper dem Rauschgift abgeschworen hat, halten andere sein Posting lediglich für einen Scherz. Viele User:innen auf Instagram machen sich außerdem Sorgen um den Gesundheitszustand des 52-Jährigen.

Mehr als 129.000 Kommentare zählt das Posting bereits. „Das ist das Ende einer Ära“, so eine Person. „Ein historischer Moment“, kommentiert jemand anderes. Viele seiner Fans drücken dem Musiker auch ihren Support aus. „Du schaffst das!“, „Wir sind für dich da“ und „Viel Kraft“ sind nur ein paar der motivierenden Worte für den Rapper. Seine Entscheidung dient einigen auch als Inspiration, selbst einen kleinen Lebenswandel durchzuziehen: „Wenn Snoop Dogg das kann, dann schafft ihr das auch“, schreibt etwa jemand.