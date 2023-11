Manchmal stecken wir in Lebenssituationen, die uns stark bedrücken. Uns liegen Dinge am Herzen, die wir gerne laut aussprechen würden – egal ob es Probleme in der Beziehung, Streit in der Familie oder einfach Meinungsverschiedenheiten am Arbeitsplatz sind. In solch einer Situation ist man froh, wenn man jemanden hat, der einem auch wirklich zuhören kann. Manche Sternzeichen eignen sich als perfekte Zuhörer:innen.

Diese Tierzeichen können besonders gut zuhören:

Krebs

Der Krebs ist bekanntlich ein sensibles, aber einfühlsames Sternzeichen. Krebse haben die besondere Fähigkeit, die Gefühle ihrer Mitmenschen aufzunehmen. Spricht man mit einem Krebs über Dinge, die einen bedrücken, nimmt er sich die Zeit dafür und hört auch interessiert zu. Krebse sind vor allem sehr loyal und supportive, weshalb sie als gute Zuhörer:innen gelten.

Jungfrau

Auch wenn die Jungfrau es liebt, nur über sich zu sprechen, kann sie dennoch gut im Zuhören sein. Vor allem, wenn es um die Familie, Freundschaft oder Beziehung geht, stehen sie stets ihren Liebsten bei. Durch die gute Intuition, die Jungfrauen besitzen, können sie Erzählungen bis ins kleinste Detail analysieren. Sie sehen Dinge, die anderen möglicherweise entgehen und können daher als gut analysierende Zuhörer:in an einer Lösung von einem Problem arbeiten.

Skorpion

Der Skorpion wirkt zwar auf viele sehr distanziert, ist aber ein sehr wohl einfühlsames Sternzeichen. Er schenkt seinen Mitmenschen viel Aufmerksamkeit. Wenn man mit einem Skorpion ein vertrautes Gespräch führt, dann spürt man sofort, dass er mit einem mitfühlt und die ganze Sache versucht zu verstehen. Außerdem ist er sehr vertrauenswürdig, was für euch bedeutet, dass eure Geheimnisse beim Skorpion gut aufgehoben sind.