Mit „Pleasing“ startet jetzt auch Harry Styles eine eigene Beauty Linie und reiht sich damit in eine immer länger werdende Liste an Stars ein, die sich auch in der Kosmetik-Branche einen Namen machen wollen.

Styles will mit „Pleasing“ allerdings einen neuen Ansatz für Beauty-Produkte verfolgen.

Harry Styles verkauft jetzt Nagellack und Skincare

Harry Styles sorgt auf roten Teppichen und seiner Tour immer wieder für große Fashion-Momente. Sei es verkleidet als Dorothy aus „Der Zauberer von Oz“ oder als erster Mann im Kleid auf dem Cover der Vogue: An dem Sänger kommen Fashionistas derzeit nicht vorbei. Harrys Markenzeichen sind mittlerweile auch lackierte Fingernägel – war also eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Styles sich selbst im Beauty-Geschäft versucht.

Und jetzt ist es so weit. Seine Linie „Pleasing“ startet mit der ersten Kollektion. Mit dabei sind – natürlich – vier Nagellack-Farben, die ein bisschen wie Figuren von einem Brettspiel aussehen. Verkauft wird auch ein Serum und ein Cooling-Pen für Augen und Lippen. Styles versucht sich also nicht nur in der dekorativen Kosmetik, sondern wagt mit seiner Linie auch einen Schritt in Richtung Skincare-Produkte.

Zelebrieren statt verstecken

Mit seiner Kosmetik-Linie will er aber nicht den Ansatz verfolgen, Makel zu verstecken und die Optik mit Produkten zu verbessern, sondern den eigenen Körper zu highlighten und zu zelebrieren.

„Ich glaube nicht, dass es beim Schönsein oder Schönfühlen um gutes Aussehen geht. Wenn Menschen glücklich sind und strahlen, dann strahlen sie auch. Und das ist es, was die Produkte meiner Meinung nach bewirken, sie helfen einem, sich schön zu fühlen“, erklärt Styles im Interview mit Dazed.

Weitere Kollektionen sollen folgen

Bei der derzeitigen Kollektion soll es übrigens nicht bleiben. Im Interview verrät Styles, dass dies nur der Anfang seiner Beauty-Linie sei. „Habe ich eine Vorstellung davon, wo Pleasing in fünf Jahren stehen wird? Nein. Natürlich habe ich eine Vorstellung davon, was ich mir von uns wünsche, aber ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Das macht es für mich so spannend„, erzählt er.

„Pleasing“ reiht sich übrigens in eine immer länger werdende Liste an Promi-Beauty-Linien ein. Neben Superstars wie Ariana Grande und Billie Eilish erscheinen in letzter Zeit auch mehr Beauty-Linien von männlichen Promis. So plant Musiker Machine Gun Kelly etwa eine eigene Nagellack-Linie während Pharell mit seiner „Humanrace“-Reihe bereits seit 2020 am Markt ist.