Traumjob-Alert! Die Hotelkette Premier Inn ist auf der Suche nach Menschen, die Weihnachtsmärkte in Großbritannien, Irland und Deutschland testen. Und obendrauf gibt’s auch noch 300 Euro Taschengeld.

Fünf Auserwählte dürfen dann so viel Glühwein schlürfen und Waffeln essen, wie sie können!

Weihnachtsmarkt-Tester gesucht

Es ist wirklich kein Witz! Die bekannte Hotelkette Premier Inn ist auf der Suche nach fünf Personen, die sich dazu bereit erklären, Weihnachtsmärkte zu testen. In vorweihnachtlicher Stimmung über die Märkte schlendern, so viele gebrannte Mandeln, Waffeln und Ofenkartoffeln essen wie man möchte und dann auch noch mit Glühwein und Punsch en masse anstoßen?! Und das vollkommen umsonst?! Uhm, yes please!

Aber nicht nur das: Je nachdem für welche Stadt man ausgewählt wird (zur Auswahl stehen London, Edinburgh, Birmingham, Dublin und Frankfurt), übernimmt das Hotel die Anreisekosten sowie Übernachtungskosten in einem der Premier-In-Hotels, plus Frühstück. Und on top gibt es auch noch 300 Euro Taschengeld zum Verprassen. Achja, und eine Begleitperson kann man auch noch mitnehmen, damit man sich beim Glühwein-Schlürfen nicht alleine fühlt.

Das muss man dafür tun

Um erstmal in die engere Auswahl der Weihnachtsmarkt-Testpersonen zu kommen, muss man ein 250-Wörter-Essay schreiben. Der Inhalt: Auf welchem Weihnachtsmarkt man zuletzt war und was einem dort am besten gefallen hat. Das ist nicht nur eine besonders kreative Art für ein Bewerbungsschreiben, so kann die Hotelkette nämlich auch gleich prüfen, ob man anschließend einen qualitativ hochwertigen Bericht für das Premier Inn schreiben kann.

Zu welchem Zeitraum die zweitägigen Test-Touren stattfinden, ist nicht bekannt. Hier kann man sich jedenfalls dafür bewerben.

Der perfekte Weg, um eine Stadt zu erkunden

Simon Ewins, der Managing Director bei Premier Inn sagt zu der Aktion folgendes: „Hier bei Premier Inn lieben wir Weihnachten – und der Besuch eines Weihnachtsmarktes ist der perfekte Weg, um eine neue Stadt zu besuchen. Aus diesem Grund möchten wir fünf Weihnachtsfans zu einigen der schönsten Weihnachtsorte Großbritanniens und Europas schicken, um darüber Bericht zu erstatten.“

Weihnachtsmärkte seien in den letzten Jahren immer beliebter geworden, so Ewins. „Daher wissen wir, dass unsere Rolle als offizieller Weihnachtsmarkttester für viele ein Traumjob sein wird, mit der Möglichkeit, Märkte in Großbritannien, Dublin und Deutschland zu erkunden“.