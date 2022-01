Es gibt nichts, was wir nicht für unsere beste Freundin tun würden. Ihr das Sperma unseres Schatzis anzubieten geht dann aber doch zu weit. Jedoch nicht für die Schauspielerin Ginnifer Goodwin. Denn wenn es nach ihr ginge, würde sie ihrer BFF zur Erfüllung ihres Kinderwunschs alles geben. Auch ihren Mann Josh Dallas.

So eine Freundin muss man erst mal haben.

Ginnifer Goodwin geht in ihren Freundschaften aufs Ganze

Eine gute Freundschaft zwischen Frauen geht schon richtig tief. So manche Aktion kann den Partner da schon zum Kopfschütteln bringen. Ginnifer Goodwins Ehemann Josh Dallas schüttelte seinen kürzlich wohl ziemlich überzeugt. Warum, das enthüllte die Schauspielerin jetzt in einem Interview. Ich habe „sein Sperma einer meiner besten Freundinnen angeboten, die eine alleinerziehende Mutter werden würde“, erzählte sie jetzt in SirusXMs Pop Culture Spotlight, wie das People Magazin schreibt. Aber sowohl die Freundin als auch ihr Ehemann Josh Dallas waren nicht ganz von der Idee überzeugt.

„Mein Mann und meine beste Freundin waren diejenigen, die sagten: ‚Das könnte zu Komplikationen führen. Und ich sagte: ‚Ich habe einfach das Gefühl, dass sie sich fortpflanzen müssen‘“, erklärte der „Something Borrowed“ Star und machte deutlich, wie ernst sie es mit dem Angebot meinte. „Irgendwann dachte ich: ‚Nein, aber im Ernst, wir könnten das arrangieren. Und dann gäbe es noch mehr kleine Joshs auf der Welt“. Echt lieb von Ginnifer. An dieser Stelle sollte vielleicht noch erwähnt werden, dass es kleine Joshs bereits gibt. Ginnifer hat ihren großen Josh 2014 in Dallas geheiratet. Sie und ihr Schauspielgatte teilen sich die Söhne Oliver Finlay, 7, und Hugo Wilson, 5.

Ihr Plan ist nicht aufgegangen

Trotz alldem und der Bedenken ihrer Freundin sowie ihres Mannes, ließ sich Goodwin erstmal nicht von der Idee abbringen. Die 43-jährige Schauspielerin verwies ihren Götter-Gatten auf die Tierwelt, wo auch die Männchen mit ihrem Sperma weitflächig im Einsatz wären. „Es ist nicht so, als würdest du nicht im Leben des Kindes sein“, erklärte sie ihm. „Zum Beispiel wärst du im Leben meiner besten Freundin.“ Trotz ihres Einsatzes prallte Goodwin mit ihrer Idee ab. Aber wir sind überzeugt, ihre BFF wird ihr trotzdem immer dafür dankbar sein. Und ihre Ehe wohl auch ;-). Ginnifer und Josh sind bekannt für ihre solide Ehe. Die beiden lernten sich am Set von „Once Upon a Time“ kennen und lieben. Seither schwärmen sie in Interviews ständig voneinander. Das sollte man besser nicht aufs Spiel setzen.