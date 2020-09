Es ist nicht immer leicht, den Richtigen kennenzulernen. Zum Glück gibt es das Internet, das uns so manche Dinge wesentlich erleichtert. Vier Sternzeichen verschafft es sogar den Partner fürs Leben.

Diese Tierkreiszeichen finden nämlich den perfekten Partner über eine Dating-App:

Widder

Der Widder hat die perfekte Ausstrahlung. Das spürt man sogar über eine App. Seine Energie und Spontanität ist wahnsinnig anziehend. Außerdem kann das Sternzeichen unheimlich gut Flirten und hat ein Händchen für süße Nachrichten. Das macht es sehr beliebt auf Dating-Apps und die Auswahl an potenziellen Partnern ist deshalb auch sehr groß. Durch seine wählerische Art, trifft sich der Widder aber nur mit jenen Dates, mit denen er sich auch eine Zukunft vorstellen kann. Und das führt dazu, dass er schon bald den perfekten Partner findet.

Fische

Fische sind sehr liebenswürdige, empathische und einfühlsame Menschen. Diese großartigen Eigenschaften vermitteln sie auch über ihre Tinder-Nachrichten. Deshalb ziehen sie auch nur jene Menschen an, die perfekt zu ihnen passen und sich Hals über Kopf in sie verlieben. Auch wenn in letzter Zeit ein paar Fehlanzeigen dabei waren, trifft das Sternzeichen schon bald den Partner fürs Leben auf einer Dating-App.

Jungfrau

Die Jungfrau plant alles bis ins kleinste Detail. Auch ihre Zukunft will sie nicht dem Zufall überlassen. Deswegen sind Dating-Apps perfekt für sie, um die wahre Liebe zu finden. Denn durch Online-Dating hat das Sternzeichen die Kontrolle darüber, wem sie tatsächlich eine Chance gibt ehe sie sich Hals über Kopf verliebt. Durch das strenge Auswahlverfahren des Sternzeichens findet es bald den Partner, mit dem es den Rest seines Lebens verbringen wird.

Wassermann

Der Wassermann liebt es, lange, tiefgründige Gespräche zu führen und dadurch sein gegenüber richtig gut kennenzulernen. Auf Dating-Apps kann das Sternzeichen gleich mit mehreren potenziellen Partnern die ganze Nacht durchschreiben und so ganz genau herausfinden, mit wem es sich eine Beziehung vorstellen kann.