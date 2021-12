Corona stellt unser Leben auf den Kopf. „Social Distancing“ ist das Gebot der Stunde. Quarantäne, Home-Office und Kontaktbeschränkungen sind besonders für gute Freundschaften hart. Aber nicht den Kopf hängen lassen. Hier sind 10 Möglichkeiten, wie du deiner BFF auch an trüben Tagen ein Lächeln ins Gesicht zauberst.

In Zeiten von Social Distance heißt es auch in Sachen Freundschaft kreativ werden.

1. Einen Buch-Club veranstalten

Deine Freundin hat Bock auf einen neuen spannenden Krimi? Dann besorge dir dieselbe Ausgabe und startet einen virtuellen Buchclub. Den Schmöker könnt ihr euch dann abwechseln über WhatsApp oder Skype vorlesen und euch darüber austauschen. Nichts ist doch schöner als gemeinsames Gänsehautfeeling.

2. Ihr die Lieblingspizza nach Hause schicken

Du weißt, sie hängt mal wieder zu Hause und stochert gelangweilt in ihrem Fertignudel-Gericht herum. Dann überrasche sie mit einer Online-Bestellung ihrer Lieblingspizza und dazu eine Flasche Vino.

3. Eine Movie-Night zelebrieren

Nur weil ihr die Couch nicht miteinander teilt, heißt das nicht, dass ihr nicht dasselbe Abendprogramm absolvieren könnt. Wie wärs also mit einem Date zur gemeinsamen Movie-Night, mit ihrem Lieblingsfilm am Start? Dazu einfach den gewünschten Stream einschalten und über WhatsApp kommentieren. Oder ihr macht eine Netflix-Party über Chrome-Add-On. Dazu könnt ihr mit wenigen Klicks zu einer gemeinsamen Streaming-Sitzung einladen. Netflix Party ergänzt zudem das Fenster mit einem Chatbalken, worüber ihr euch austauschen könnt. Wenn ihr bei „Kino on demand“ streamt, könnt ihr auch lokale Kinos in den schweren Zeiten unterstützen.

4. Gemeinsames Workout

Ihr wolltet immer schon mal einen gemeinsamen Zumba-Kurs machen, aber irgendwie fehlte immer die Zeit dazu. Zeit habt ihr ja jetzt genug und dank zahlreicher Online-Kurse steht nichts mehr im Weg diesen sofort zu beginnen. Also Workout, Dienstag 18 Uhr über Zoom. Let’s do it!

5. Schick ihr lustige Memes und markiere sie in lustigen Bildern

So sendest du ihr auch zwischendurch ein Signal, dass du an sie denkst.

6. Pläne schmieden trotz Social Distancing

Nackt in einen See springen, Tanzen bis in den Morgen oder beim Lieblingsitaliener die Karte auf und ab bestellen. Auch wenn ihr all diese Sachen nicht gerade in die Tat umsetzten könnt, heißt das noch lange nicht, dass ihr aufhören solltet Pläne, zu schmieden. Erstellt eine gemeinsame To-do-Liste mit sämtlichen Aktivitäten, auf die ihr euch freuen könnt. Vorfreude ist schließlich die schönste Freude.

7. Überrasche deine BFF mit einem virtuellen Mädelsabend

Lade sie zum gemeinsamen Zoom-Abend ein. Dann überrasche sie mit Freunden, die ihr schon viel zu lange nicht mehr gesehen habt.

8. Spiel die Szene aus „Tatsächlich Liebe“ für sie nach

Liebe SMS Botschaften sind ja nett, es gibt aber auch Möglichkeiten diese eindrucksvoller rüber zu bringen. Ein absoluter Profi ist der introvertierte Mark aus „Tatsächlich Liebe“. Zur Erinnerung: dieser gesteht der Freundin (gespielt von Keira Nnightley) seines besten Freundes am Weihnachtsabend mit seinen Kartenbotschaften seine Liebe. Und auch, wenn deiner BFF ein hübscher Typ womöglich lieber wäre. Mit lieben oder witzige Kartenbotschaften schaffst du ihr bestimmt ein Erlebnis, das sie nicht so schnell vergessen wird.