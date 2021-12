Anna-Maria Ferchichi und ihr Ehemann Bushido sind vor ein paar Wochen Eltern von Drillingen geworden. Auf Instagram geben die beiden jetzt Einblicke, wie ihr Leben mit drei Neugeborenen so läuft und wie sie es schaffen, die Drillings-Mädchen nicht zu verwechseln.

Doch einmal ging es bereits schief und Anna-Maria wusste kurzzeitig nicht mehr, wer wer ist.

Anna-Maria Ferchichi: Sie verwechselte ihre Drillinge

Drillinge auszutragen und auf die Welt zu bringen ist eine Sache – sie dann aber auch zu jeder Zeit auseinander halten zu können und nicht zu verwechseln, die andere! Eigentlich haben Anna-Maria Ferchichi und ihr Ehemann Bushido ein ausgeklügeltes System entwickelt, um ihre drei kleinen Mädchen zu unterscheiden. Der Trick: Jeder trägt eine andere Farbe. Vor allem im Winter setzt Anna-Maria ihren Babys jetzt immer drei verschiedene Hauben auf, wenn sie das Haus verlassen. Eigentlich echt easy!

Doch kürzlich kamen die beiden Eltern ordentlich in den Stress und alles musste ganz schnell gehen. Zeit, um drei Hauben in drei unterschiedlichen Farben zu suchen, blieb nicht mehr. Also trugen die Drillinge plötzlich alle rosa Mützchen. Ein kurzer Schock für Anna-Maria und Bushido. Denn für einen Moment konnten sie ihre Babys tatsächlich nicht mehr unterscheiden. Die Drillings-Mama teilt einen Schnappschuss davon auf Instagram und schreibt dazu: „Für einen Moment wusste ich nicht mehr, wer wer ist“.

Bild: Instagram @anna_maria_ferchichi

Die Ferchichis im Familienglück

Die Drillinge Leonora, Naima und Amaya machen das Familienglück des Ehepaares komplett. Damit haben Anna-Maria und Bushido bereits acht Kinder – einen Sohn hat die 40-Jährige aus ihrer ersten Ehe mitgebracht. Der Rapper teilt immer wieder süße Schnappschüsse seiner Sprösslinge auf Instagram. Kürzlich postete er ein Bild seines „Sorgenkindes“ Amaya. Denn das Baby musste länger als seine Schwestern im Krankenhaus bleiben, da es schwächer war, als die anderen. Zudem wickelte sich während der Geburt auch noch die Nabelschnur um den Hals des Mädchens.

Bushido schreibt folgende Rap-Zeile zu dem Posting: „Ich war damals jung und wusste es nicht besser – bin fast gestorben vor Angst um eure Schwester…“

In den Fängen eines Clans

Doch nicht alles im Leben der Großfamilie ist rosig. Aktuell ist das Ehepaar samt Kindern in der Prime-Doku „Unzensiert – Bushidos Wahrheit“ zu sehen. Darin ist nicht nur Bushidos Aufstieg zu einem der erfolgreichsten Rapper aller Zeiten ein Thema, sondern auch die gefährliche Teufelsspirale, in der er sich befand. Denn Anis Ferchichi, wie der Musiker bürgerlich heißt, geriet in die Fänge des Abou-Chaker-Clans. Seit er sich mit dem Anführer Arafat Abou-Chaker zerstritten hat, stehen Bushido und seine Familie unter Polizeischutz.

„Dass wir von bewaffneten Beamten geschützt und in gepanzerten Fahrzeugen durch die Gegend gefahren werden, kommt nicht von ungefähr“, verrät der Rapper im Interview mit RND. Denn nach mehreren Spannungen zwischen ihm und dem Clan-Chef eskalierte die Situation mehrmals. Die Rede ist von Polizeieinsätzen, Gewalt, Drohungen und sogar einer kurzzeitigen Trennung zwischen Bushido und der Mutter seiner Kinder.

Doch Anna-Maria war die treibende Kraft, dass der Rapper 2018 einen endgültigen Schlussstrich zog und jegliche Geschäftsbeziehungen zu Arafat abbrach. Das gefiel dem Clan-Oberhaupt natürlich überhaupt nicht, er wollte Bushido zurück. Schließlich verdiente er durch seinen Erfolg immens hohe Geldsummen.

Rund um die Polizeischutz

Ende 2018 erfahren die Ferchichis dann eine schockierende Nachricht. Es gab offenbar Pläne des Clans, dass sie versuchten, Anna-Maria zu kidnappen „und wenn nötig auch die Kinder mitzunehmen“. In der Doku äußert sich Bushidos Frau dazu: „Ja ich traue ihm alles zu, alles und noch mehr. […] Er ist einfach das Böse. Und denkt man böse und abartig muss man noch zehn Stufen drauflegen und dann hat man Arafat.“

Da auch die Polizei eine Gefahr für die Familie Ferchichi sieht, stehen sie mittlerweile seit drei Jahren rund um die Uhr unter Polizeischutz.