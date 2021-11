Endlich war es so weit: Anna-Maria Ferchichi und Bushido sind Eltern von Drillingen geworden. Das teilte der deutsche Rapper auf Instagram mit einem Foto aus dem Kreißsaal mit – und verriet auch gleich die Namen seiner drei neugeborenen Töchter.

Wegen eines Nierenstaus kamen die Babys früher als geplant zur Welt.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi: Drillinge sind auf der Welt

Ab nun heißt es wohl Windelwechseln im Akkord: Denn Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi sind Eltern von Drillingen geworden. Die freudige Nachricht teilt der deutsche Rapper auf Instagram mit einem Foto aus dem Kreißsaal. Das Paar hat bereits vier gemeinsame Kinder, darunter auch Zwillinge. Anna-Maria, die übrigens die Schwester von Sängerin Sarah Connor ist, hat außerdem einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Damit haben die beiden jetzt insgesamt acht Kinder.

Zu dem Schnappschuss mit der Schere in der Hand, mit der er die Nabelschnüre durchtrennt hat, schreibt der überwältigte Vater: „Um 12:33, 12:34 und 12:35 Uhr hat meine Frau unsere drei Töchter auf die Welt gebracht. Ich bin einfach überwältigt und fühle heute mehr denn je, dass die Familie das Wichtigste in unserem Leben ist.“

Rapper verrät die Namen seiner Töchter

Zudem dankt der stolze Papa seiner Frau: „Ich finde keine Worte, die beschreiben, wie tapfer meine Frau war. Ich liebe dich über alles, Anna-Maria und ein großes Dankeschön dem gesamten Team in der Charité. Ihr habt mich heute zum glücklichsten Menschen dieser Erde gemacht.“

Im Zuge dessen verriet Bushido auch gleich die Namen seiner drei neugeborenen Töchter. Die Mädchen hören auf die schönen Namen Leonora, Naima und Amaya. Wollte der Rapper zunächst nicht bei der Geburt seiner Mädchen dabei sein, ist er im Nachhinein doch froh, nicht gekniffen zu haben. „Es war die beste Entscheidung meines Lebens, dass ich bei der Geburt dabei war„, so der 43-Jährige. „Kurz vorm Kreißsaal war ich so aufgeregt, dass ich am liebsten statt nach rechts, nach links abgebogen wäre. Aber dann war es einfach nur großartig.“

Ursprünglich war der Kaiserschnitt erst für einen Tag später angesetzt, doch die Drillinge kündigten sich stattdessen schon einen Tag zuvor an. „Anna-Maria kam gestern Nacht schon in die Klinik, sie hatte einen Nierenstau. Deswegen mussten die Babys heute schon geholt werden“, erklärte Bushido am Donnerstag gegenüber „Bild“.