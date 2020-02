Vom 20. Februar bis 20. März steht alles im Zeichen der Fische. Der Geburtsmonat des Wasserzeichens bringt ganz viele Gefühle und Emotionen mit sich. Die Kraft und Kreativität der Fische wirkt sich auf die restlichen Sternzeichen aus.

Drei Sternzeichen haben deswegen in der Fische-Saison besonders viel Erfolg:

Löwe

Der Ideenreichtum des Löwen kennt durch den Einfluss der Fische so gut wie keine Grenzen. Das Sternzeichen fühlt sich in dieser Zeit besonders stark inspiriert. Die neu gefundene Kreativität wirkt sich positiv auf den Job, aber auch auf das Liebesleben aus. Denn von der Empathie der Fische profitiert jede Beziehung, ob im Beruf oder privat.

Skorpion

Skorpione sind ebenso wie die Fische Wasserzeichen. Sie sind in den nächsten Wochen einfach in ihrem Element und nichts kann sie aufhalten, ihre Träume zu verwirklichen. Der Kreativität des Skorpions sind keine Grenzen gesetzt. Die ursprüngliche Angst vor dem Scheitern ist verflogen und das beflügelt das Sternzeichen umso mehr. Der Skorpion ist bis 20. März besonders selbstbewusst, was dazu beiträgt, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. In der Liebe wartet Veränderung auf die Skorpione.

Fische

Es ist ihre Saison und das zeigt sich auch an ihrem Erfolg in den nächsten Wochen. Für die Fische wird es eine Zeit der Reflexion und Selbstfindung. Sie schaffen es endlich, alte Lasten von sich zu weisen und völlig frei zu sein. Auch der rückläufige Merkur trägt seinen Teil zur Selbstreflexion der Fische bei. Das Sternzeichen hat jetzt besonders viel Erfolg in der Liebe. Es kann seine Gefühle leicht kommunizieren. Wer in einer Beziehung ist, hat gute Chance, sie in der kommenden Zeit auf den nächsten Level zu bringen.