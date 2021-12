In der Fashionwelt herrscht gerade ein Glam-Exzess sondergleichen. Glitzer, Gold und Pailletten sind derzeit allgegenwärtig und das nicht nur am Weihnachtsbaum. Den Weihnachtsschmuck findet man jetzt nämlich auch auf unseren Köpfen. Denn Lametta Haare sind in der Party-Saison offenbar hoch im Kurs.

Wie die Gen Z das Lametta in unsere Haare bringt, verrät sie auf TikTok.

Frisuren-Trend: Lametta Haare

Ihr fragt euch, wie der Frisuren-Trend funktionieren soll? Genauso, wie ihr es euch vorstellt. Dünne Streifen des Weihnachtsschmucks werden dafür in die Haare eingearbeitet. Ganz neu ist der Trend allerdings nicht. Schon 2010 trug Beyoncé die Frisur zu den Grammys. Doch dieses Jahr erlebt der Look wieder ein Revival. Offenbar hat die Gen Z wieder einiges an Recherchearbeit geleistet und den Trend aus der Vergessenheit geholt und geht damit derzeit auf Tikok viral.

Bild: Jason Merritt / Getty Images Entertainment

Doch bei der Gen Z sieht der festliche Look zugegebenermaßen wirklich gut aus. Denn sie verleihen dem Haar nur kleine glitzernde Highlights, sodass der Look alles andere als überladen wirkt. Besonders mit Beachwaves machen die Lametta-Highlights einiges her. Unter dem Hashtag #tinselhair könnt ihr euch die Kreationen der Userinnen ansehen. Wir sind auf jeden Fall positiv überrascht.

Und so geht’s:

Den Look könnt ihr ganz einfach nachmachen. Hierfür einfach ein dünne Haarsträhne hernehmen und das Lametta mithilfe eines Laufknotens befestigen. Wie der Laufknoten genau funktioniert, seht ihr im angehängten TikTok-Video. Ihr solltet den Knoten dabei aber so nah wie möglich an der Haarwurzel ansetzen. So beginnen die Strähnen direkt am Haaransatz. Et voilà! Die Frisur für die nächste Party steht, oder? 😉

Aber damit der Look nicht zu übertrieben wirkt, solltet ihr am besten Farbnuancen wählen, die mit eurer eigenen Haarfarbe harmonieren. Goldenes Lametta sieht zum Beispiel hervorragend mit blonden Haaren aus. Hingegen bronzefarbenes und rosafarbenes Lametta passt perfekt zu braunen Haaren. Nichtsdestotrotz sind eurer Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt.