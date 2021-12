Lange Zeit war die Modewelt durch die Pandemie in einer digitalen, unnahbaren Welt gefangen. Dieses Jahr gab es endlich den ersten Lichtblick, dass alles wieder besser werden kann: Fashionweeks und rote Teppiche waren wieder zurück und wir konnten Mode wieder so richtig miterleben. Aber was waren die Fashion Highlights dieses Jahres?

Wir haben sie hier für euch zusammengefasst.

Das waren die Fashion Highlights 2021

Diese Momente werden für immer mit dem Jahr 2021 verbunden bleiben.

Kim Kardashian auf der Met Gala

Mit ihrem Dementor-Outfit bei der diesjährigen Met Gala, lieferte Kim die perfekte Vorlage für unzählige Memes auf Social Media. Ein brillanter Mode-Schachzug, der sie in aller Munde brachte. Denn entweder mutmaßte die Internet-Community darüber, was das Outfit bedeuten könnte oder sie kreierte witzige Memes. So oder so war Kim nach der Gala das Gesprächsthema Nummer 1!

Tom Daley beim Stricken

Tom Daley machte bei den Olympischen Spielen 2021 Stricken wieder zum Trend. Der Turmspringer aus Großbritannien wurde auf der Tribüne beim Häkeln einer grün, violetten Mütze gesichtet und inspirierte damit die ganze Welt, selbst zu den Stricknadeln zu greifen.

Bella Hadids Lungenflügel

Wie wichtig Accessoires sind, zeigte uns Bella Hadid in Cannes. Ihre goldene Lungen-Kette kam nämlich mit einer starken Botschaft. Ein Schmuckstück, das gerade groß genug war, um ihre Brüste zu verdecken, lenkte den Fokus auf die menschliche Lunge. Denn niemand kommt am Virus vorbei und alles dreht sich zurzeit darum. Genauso stellte die Lungen-Kette als (kleines) Accessoire alle anderen Looks in den Schatten.

Red Carpet Looks bei den Filmfestspielen in Venedig

Die Filmfestspiele in Venedig machten Zendaya, Anya Taylor-Joy und Timothée Chalamet zu den Stars des Red Carpets. Jeden Tag warteten wir nur darauf, dass sie uns mit einem weiteren ihrer Looks umhauen würden. Und das haben sie auf jeden Fall geschafft.

„And Just Like That“: Das SATC-Reboot

Ob ihr das Reboot gut findet oder nicht, eines steht außer Frage: In Sachen Fashion hat „And Just Like That“ auf jeden Fall einiges zu bieten. Von glitzernden Aufzughandschuhen, ikonischen Manolo Blahniks bis hin zu großen Ansteckblumen und bekannten Fendi Baguette Bags – Modeinspiration ist hier garantiert.

Adam Sandler als Google Fashion-Icon

Laut Google ist Adam Sandler die Fashion Ikone des Jahres. Say What?! Yep, seine (peinlichen) Dad-Outfits sind im Lockdown zu einem richtigen Phänomen geworden. Sein fehlender Stil machten ihn offenbar zum Modestar. Auf TikTok wird sein einzigartiger Look unter dem Hashtag #sandlercore gefeiert.