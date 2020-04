Bei RTL gibt es bald eine große Programmänderung. So soll die Dating-Show “Take Me Out” ihren ursprünglichen Sendeplatz verlieren. Grund ist das neue Format “Are You The One”.

Ab dem 5. Mai werde “Take Me Out” deshalb immer dienstags um 22:10 Uhr nach der Serie Nachtschwestern in Doppelfolgen gezeigt.

“Take Me Out” bekommt neuen Sendeplatz

In “Take Me Out” müssen die Kandidaten mittels Buzzer entscheiden, ob sie ihr Gegenüber daten wollen oder nicht. Bisher wurden zehn Staffeln ausgestrahlt, die auch sehr erfolgreich waren. Denn oft genug bescherte die Show RTL Top-Quoten. Bisher lief “Take Me Out” übrigens am Samstagabend. Nun zieht die Show aber um. Ab dem 5. Mai ist sie nun immer dienstags zu sehen.

“Are You The One: Immer Mittwochs zur Primetime

Grund ist eine Lücke im Programm. Diese entstand nämlich dadurch, dass die neue Kuppel-Show “Are You The One” nicht wie ursprünglich geplant am Dienstagabend laufen wird. Sie ist ab dem 6. Mai immer nun immer mittwochs zur Primetime zu sehen.

Das neue Trash-Format begleitet übrigens jeweils zehn Männer und Frauen, die alle Single sind, auf einer Reise nach Südafrika. Dort müssen sie schließlich ihren “Match” finden, der vor Beginn der Show von Experten festgelegt wurde. Hat am Ende der Show jeder den Partner gefunden, der laut den Experten am besten zu ihnen passt, erhalten alle insgesamt 200.000 Euro. Moderiert wird das Kuppel-Format von Jan Köppen. Bekannt ist er vor allem für seine Moderation bei der Fernsehsendung “Ninja Warrior Germany”. Nun soll er den liebeshungrigen Kandidaten allerdings dabei helfen, in Südafrika die wahre Liebe zu finden.

Alle Folgen von “Take Me Out” und “Are You The One” kann man übrigens auch auf TVNOW streamen.