Noch bis zum 24. Juni 2022 kann man am Nachthimmel ein besonderes Spektakel bewundern: Den Sternschnuppen-Regen. Oder besser bekannt als Meteorstrom der Arietiden. Welchen Sternzeichen dieses Phänomen besonders viel Glück bringt, lest ihr hier.

Denn nicht umsonst heißt es, dass man sich etwas wünschen kann, sobald man eine funkelnde Sternschnuppe entdeckt.

Wassermann

Es scheint, als hätte sich der Wassermann immer mehr zurückgezogen und all die negativen Dinge, die ihm passiert sind, einfach in sich aufgesogen. Doch irgendwann ist der Schwamm voll und man muss sich einfach öffnen. Der Meteorstrom gibt dem Sternzeichen jetzt die notwendige Kraft, um auszubrechen und alles Toxische hinter sich zu lassen. Die Folge: Es wartet ein Sommer voller heiterer Glücksmomente, die das Licht wieder zurück ins Leben des Wassermannes bringen. Wichtig: Einfach auf das Bauchgefühl hören, denn das weiß oft besser als man selbst, was man braucht.

Fische

Eines steht fest: In letzter Zeit hat der Fisch so viel gearbeitet, dass er nicht nur absolut urlaubsreif, sondern auch bereit ist, seine Früchte zu ernten! Doch irgendwie dauert das länger, als ihm lieb ist. Daher war das Sternzeichen jetzt auch immer wieder etwas frustriert. Der Sternschnuppen-Regen steht jetzt aber ganz im Zeichen vom Fisch. Denn er bringt einiges an Glück mit. Und das bedeutet in dem Fall, dass das Tierkreiszeichen endlich für das belohnt wird, wofür es sich die vergangene Zeit so hart eingesetzt hat. Good News are incoming …

Jungfrau

Ob es Zeit für eine Veränderung ist? Allerdings! Das weiß die Jungfrau nur zu gut. Doch bisher war sie leider immer zu ängstlich und zurückhaltend, um den ersten Schritt zu wagen. Das sollte sich jetzt aber ändern. Ein Blick in den Nachthimmel und das Sternzeichen weiß ganz genau, was es jetzt tun muss. Und das ist eines: Keine Angst haben! Dann flutscht der Rest von ganz alleine und die Jungfrau fühlt sich plötzlich so frei und so unbeschwert, wie nie zuvor. Ist es die Macht der Sternschnuppen? Oder hat die Jungfrau endlich den notwendigen Schubser aus dem Universum bekommen? Egal, was es ist; dranbleiben ist angesagt!