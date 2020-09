Es gibt Menschen, die sich besonders gut artikulieren und ausdrücken können. Und dann gibt es einige, die einfach ständig missverstanden werden. Das kann manchmal auch daran liegen, in welchem Sternzeichen man geboren wurde.

Denn diese Sternzeichen versteht einfach niemand:

Fische

Fische sind sehr sensible Sternzeichen. Während sie zwar besonders einfühlsam mit anderen umgehen, werden ihre Bedürfnisse aber stets übersehen oder überhört. Das kann daran liegen, dass Fische sehr passive Wesen sind und ihre Meinung sehr indirekt ausdrücken. Das erreicht nicht jeden und viele Menschen verstehen das Sternzeichen einfach nicht.

Widder

Der Widder läuft gerne mit dem Kopf durch die Wand. Er sagt stets unüberlegte Dinge und brabbelt vor sich hin. Diese Art der Kommunikation wird nicht von jedem verstanden. Mit seiner direkten Art macht sich dieses Sternzeichen zudem oftmals unbeliebt. Der Widder wird oft als provokant und gemein aufgefasst, obwohl das gar nicht seine Intention ist.

Krebs

Der Krebs spricht unangenehme Dinge nicht gerne an. Es ist nicht gerade sein Talent, Klartext zu sprechen. Grund dafür: Dieses Sternzeichen ist extrem konfliktscheu. Will es etwas kommunizieren, dann geschieht das meist nur in vagen Andeutungen, die von anderen aber schnell fehlinterpretiert werden.

Schütze

Der Schütze sagt zwar immer genau, was er denkt, dennoch kann es passieren, dass er von anderen missverstanden wird. Das liegt meist daran, dass dieses Sternzeichen oftmals seine Meinung ändert und niemand mehr so richtig weiß, was es jetzt eigentlich sagen will. Das kann für den Schützen ganz schön frustrierend sein.