Im Sommer gibt es so viele Dinge, die man tun kann, um Zeit mit einer neuen Liebe zu verbringen oder eine Person einfach besser kennenzulernen. Doch nur weil die Temperaturen im Herbst etwas nach unten klettern, heißt das nicht, dass man bei einem romantischen Date Abstriche machen muss.

Mit diesen fünf Ideen könnt ihr euch auch im Herbst richtig heiß verlieben:

1. Herbst-Spaziergang mit selbstgemachtem Punsch

Was gibt es romantischeres, als im Herbst-Licht durch gold-gelbes Laub zu stapfen und Händchen zu halten? Damit eure Finger auch nicht allzu kalt werden, könnt ihr euch vorher gemeinsam einen wärmenden Punsch mischen. So habt ihr gleich zwei Dates in einem und somit genug Zeit, euch so richtig kennenzulernen.

2. Gemeinsames Kochen

Ein Date in der Küche wird oftmals unterschätzt. Denn beim gemeinsamen Kochen, kann man nicht nur die Geschmäcker und Vorlieben seines Dates herausfinden, sondern auch noch ganz schön viel lernen. Außerdem ist das gemeinsame Verkosten unheimlich romantisch und kann zu einer heißen Kuss-Session führen.

3. Kürbis schnitzen

Der Herbst ist die Zeit der Kürbisse. Das Gemüse an sich ist zwar weniger romantisch und auch die Fratzen, die man in der Halloween-Zeit in ihr Fleisch ritzt, sind eher gruselig. Doch das gemeinsame Schnitzen kann dennoch ein großartiges Date sein. Ihr könnt euch gemeinsam kreativ ausleben und Hand anlegen und später den Kerzenschein im Kürbis bei einem Gläschen Wein genießen.

4. Bouldern

Die niedrigeren Temperaturen sind der perfekte Vorwand, um eine neue Indoor-Sportart auszuprobieren. Wie wäre es beispielsweise mit Bouldern? Für das Klettern im freien ist es spätestens ab Oktober immerhin viel zu kalt und in der Halle könnt ihr euch neben der sportlichen Betätigung auch noch wunderbar unterhalten.

5. Indoor-Picknick

Wem es bereits zu kalt ist, um an der frischen Luft länger zu sitzen, der muss nicht unbedingt auf ein romantisches Picknick verzichten. Verlegt den Decken-Spaß doch einfach nach Innen. Breitet eine Decke vor einem Fenster aus und genießt den Ausblick in der warmen Wohnung. Großer Pluspunkt: Der Alkohol ist dank griffbereiten Kühlschrank immer schön gekühlt.