Fashionistas und Style-Queens aufgepasst: Wir begrüßen den Herbst langsam zurück mit einem herzlichen Hola! Die Blätter werden bunter, die Tage kürzer und unser Kleiderschrank … den peppen wir neu auf! Damit wir in der kommenden Saison nicht die neuesten Modetrends verpassen, haben wir hier unsere sieben liebsten Herbsttrends zusammengestellt. You’re welcome! 😜

1. Make it Retro

Der 70s-Look feiert ein Comeback and we love it! Schon seit dem Film Once Upon A Time in Hollywood träumen wir von Outfits à la Sharon Tate und Co. Braune Boots, eine Vielfalt an Orange-Tönen und ein Statement-Eyeshadow-Look … all das kann sich ab der kommenden Saison sehen lassen!

2. Details, details, details

It’s all in the details, baby! Auch klassische Schnitte mit Fokus auf schönen Details legen die Basis für kommende Herbsttrends. Fielmann hat mit seiner neuen Brillenkollektion ein Statement gesetzt und zeigt uns, wie schön minimalistsche Designs und Accessoires sein können. Pssst: Auf Fielmann Insight findet ihr noch mehr tolle Inspo für eure Accessoire-Kiste!

3. Pretty in Pink

Wenn wir eine Farbe schon seit Kindheitstagen lieben, dann eindeutig pink … egal ob feminines Zartrosa oder unerschrocken-fetziges Barbie-Pink – we are loooving it! Eines steht auf alle Fälle fest: Mit einem knallrosa Rollkragenpulli erheitern wir uns jeden noch so grauen Regentag.

4. Adrett im Korsett

Hat da jemand Korsett gesagt? Wie lange warten wir schon darauf, dass diese stylischen Teile wieder im Trend sind? Wir lieben es: egal ob elegant abends mit Blazer drüber und einem Cocktail in der rechten Hand oder sexy-casual mit Jogger und coolen Sneakers.

5. Pleather all the way!

Ein Accessoire in Pleather (oder Faux Leder) war immer schon ein cooles Add-On für jeden Look. Diesen Herbst legen wir noch einen drauf, denn im Trend ist wieder Pleather – nur diesmal von Kopf bis Fuß! Also los, liebe missen: Kramt all die alten Lederteile hervor and style it up!

6. Metallic-a

It’s shiny, it’s flashy, it’s metallic! Metallic-Töne sind diesen Herbst auch wieder hoch im Kurs. Wir lieben den Trend – vor allem in Kombi zu simplen schwarzen oder weißen Teilen oder als cooles Statement an der Hand mit einem coolen Metallic-Nagellack!

7. Make it sexy!

Finally! Der Zeitpunkt ist gekommen, dass wir unsere hottesten Lingerie-Stücke auch im Alltag tragen dürfen! Ähnlich wie beim Korsett eignen sie sich super als cooles Oberteil zu einem schicken Blazer oder einer lässigen Hose … was meint ihr, liebe missen?

Welcher Trend ist euer Favorit? 💞