Unser Dating-Leben findet mittlerweile immer öfter übers Internet statt. Neben Tinder und Bumble gibt es aber noch die ein oder andere weitere Dating-App, die uns dabei helfen kann, die große Liebe oder einfach nur den nächsten Flirt zu finden.

Aber bevor man den überhaupt finden kann, muss man erstmal durch die Auswahl an Apps stöbern. Woher weiß ich, welche am besten zu meinem Dating-Verhalten passt? Hier ein paar Anhaltspunkte:

Tinder: Der Dating-App-Klassiker für einen Ego-Push

Tinder gehört mittlerweile schon zu den alten Eisen im Dating-Business. Ja, man könnte sogar sagen, dass es fast schon konservativ ist, sich auf Tinder kennenzulernen. Mittlerweile gibt es alle möglichen Menschen, die sich auf der Ur-Dating-App zusammenfinden. Egal ob man nach Männern oder Frauen sucht: Ein Quickie ist ebenso schnell gefunden wie echtes Beziehungs-Potenzial. Ideal ist die App aber für all jene Leute, die ihr Selbstbewusstsein etwas stärken möchten. Denn kaum hat man ein Profil erstellt und ein paar Gesichter nach rechts geswiped, trudeln auch schon die ersten Matches und Nachrichten ein. Ein ganz schöner Ego-Push. Wer also gerade frisch aus einer Beziehung kommt und einen Neustart braucht, ist hier an der richtigen Adresse.

Bumble: Für schüchterne Frauen

Der Unterschied zwischen Tinder und Bumble ist schnell erklärt: Bei letzterer Dating-App legt man ein größeres Profil an und muss einen Fragenkatalog beantworten. Matched man mit einer Person, sind hier aber die Frauen gefragt. Denn nur sie können den ersten Schritt machen und eine Konversation starten. Tun sie das nicht, verliert das Match nach 24 Stunden seine Gültigkeit. Frauen, die also genervt von doofen, einfallslosen Konversations-Startern und Anmachsprüchen sind, können Bumble definitiv eine Chance geben. Besonders geeignet ist die App vor allem für Frauen, die introvertiert und schüchtern sind. Nein, wir haben hier nichts verwechselt. Denn dadurch, dass man die Initiative ergreifen muss, haben auch Frauen, die sich sonst eigentlich nicht trauen würden, jemanden anzusprechen oder anzuschreiben, die Chance, eine aktive Rolle im Kennenlernen zu spielen. Und dadurch können die Konversationen ein neues Level erreichen.

Lovoo: Dating-App für Ungeduldige

Wer nicht lange warten möchte und lieber hier und jetzt auf ein paar Flirts treffen möchte, ist bei Lovoo an der richtigen Adresse. Über den Flirt-Radar kann man sich hier flirtwillige Singles in der direkten und näheren Umgebung anzeigen lassen und sich durch deren Profile klicken. Extrovertierte Menschen, die Lust auf ein schnelles Abenteuer haben, werden hier jedenfalls nicht enttäuscht.

Once: Für Perfektionisten

Du machst keine halben Sachen, auch nicht beim Dating? Dann lade dir Once herunter. Dort bekommt jeder User nur einmal pro Tag eine Person als potenzielles Match vorgeschlagen. Innerhalb von 24 Stunden muss man sich dann entscheiden, ob man das vorgeschlagene Profil liked oder lieber weiter wischt. Anhand von einem Fragebogen und den Profilbildern teilen einem sogenannte Matchmaker handverlesene Vorschläge zu. Wer das Dating-Game also wirklich ernst nimmt, ist hier an der richtigen Adresse.

OkCupid: Für die polyamore Liebe

Wer nicht nur nach der einen großen Liebe, sondern gleich nach mehreren sucht, der kann auf die Dating-App OkCupid zurückgreifen. Die App ist zwar nicht spezifisch für polyamore Beziehungen, sie hilft polyamoren Personen aber, schnell zu suchen und gleichgesinnte Partner zu finden. Die Mitgliederprofile sind in der App ziemlich detailliert und zeigen die Interessen und die Persönlichkeit der Mitglieder.