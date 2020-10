Neuer Lebensabschnitt, viele Premieren: Als Student erwarten dich viele neue Dinge – Umzug in eine neue Stadt, neue Freunde, Party ohne Ende…glaube uns die Liste ist lang. Wir zeigen dir welche Dinge dir während deiner Studienzeit immer wieder unterkommen werden und dich bis zum Abschluss begleiten. 😄

1. To-do-Listen

Es ist wieder soweit: ein neues Semester beginnt und somit häufen sich jede Menge neuer Termine, Fristen und Abgaben. Da kann es schon mal vorkommen, dass sich unerledigte Aufgaben stapeln, dir alles über den Kopf wächst und du schon gar nicht mehr weißt, wo du überhaupt anfangen sollst. Je länger du die Aufgaben aufschiebst, desto mehr Probleme kommen dazu. Was also tun? Da hilft nur eines: die gute alte To-do-Liste! Ein einfaches Konzept, aber es erfüllt seinen Zweck. Du wirst sehen, so regeln sich deine Termine quasi wie von selbst 😉

2. It’s all about the money

Miete, Nebenkosten, Semesterbeitrag und und und! 🤯 Da kann man schon mal den Überblick verlieren! Damit es keine Überraschungen gibt, hilft dir das StudentenKonto der Bank Austria deine Finanzen in den Griff zu bekommen. Mit dem 24You Internetbanking kannst du super easy täglich eine genaue Analyse deines Finazstatus machen und hast somit all deine Einnahmen und Ausgaben im Blick. Auch deine Bankgeschäfte kannst du immer und überall erledigen. Egal ob du gerade zu Hause, im Hörsaal oder unterwegs bist: die MobileBanking App passt sich flexibel an deine Bedürfnisse an. Klingt doch cool, oder? 🙌🏼 Und das Beste: Obendrauf bekommst du bei erstmaliger Kontoeröffnung bis 30.11.2020 einen 70€ Willkommensgutschein von nachhaltigen Partnern wie ICH+ Biokistl, Wiener Linien, FLiXBUS, IKEA oder Avocadostore und zahlst außerdem keine Kontoführungsgebühr! Das StudentenKonto ist für alle Studierenden bis 30! Yeees, we like!

3. Ein guter Laptop

Eine gute Ausrüstung ist das A und O – und das gilt auch für deinen Studienalltag! Du wirst während deiner Studienzeit seeehr viiiel Zeit vor dem Laptop verbringen und somit gehört er unbedingt zu deiner Studi-Grundausstattung. Egal ob für deine Mitschriften in der Vorlesung, die Literatur, welche du für die Lehrveranstaltungen benötigst oder für deine Hausarbeiten: dein Notebook wird dich durchs ganze Studium begleiten. Deshalb ist es wichtig, dass du gleich von Beginn an in einen guten Laptop, mit guter Akkuleistung investierst. So kommst du bestimmt gut durch die Studienzeit! 😊

4. Teamwork makes the dream work…oder so!

Jeder kennt’s: Zwei machen die Arbeit und der Rest der Gruppe macht sich ein chilliges Leben! Endlose Diskussionen, die oft zu keinem Ergebnis führen und Wichtigtuer, die allen Vorschriften machen…ach ja, das sind Gruppenarbeiten. Das im Leben nicht immer alles ganz so einfach läuft gehört einfach dazu! Aber dennoch, kannst du in Gruppenarbeiten auch etwas Gutes sehen. 😊 Zum Beispiel lernst du dadurch Denkweisen anderer Menschen kennen und kannst Synergien dazu nutzen, um noch kreativer zu werden. Unser Tipp: Versuch also von Beginn an positiv an Gruppenarbeiten ran zu gehen. 😊

5. “Eigentlich müsste ich…”

“Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen!” Schon von klein auf wurde uns das eingetrichtert, aber es ist leichter gesagt als tatsächlich getan. Sei doch mal ehrlich: Wann hast du das letzte Mal wichtige Dinge vor dir hergeschoben und dich stattdessen mit unnötigem Kleinkram beschäftigt? Es ist eben viel interessanter dem Lieblingshobby nachzugehen oder Freunde zu treffen, als beispielsweise für die nächste Klausur zu büffeln. Aber wie findet man die nötige Motivation? Nun ja…am besten du fängst einfach mal an 😉



In diesem Sinne: schöne Studienzeit ihr Lieben! 😀