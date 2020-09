Nach dem Ende einer Beziehung will man oft einfach nur weinen und sich in seinen eigenen vier Wänden zurückziehen. Aber auch ein wenig Fernsehen, zum Beispiel auf Netflix, kann dabei helfen, sich von der Trennung abzulenken.

Deshalb haben wir euch fünf Netflix-Serien herausgesucht, mit denen ihr besser über den Herzschmerz hinwegkommt.

1. You – Du wirst mich lieben

Falls du nach eurem Liebes-Aus noch immer Schmetterlinge im Bauch hast und ständig über die Gründe für eure Trennung grübelst, wird dir diese Serie dabei helfen, Wolke Sieben endgültig zu verlassen. Denn, die Geschichte über einen creepy Kerl, der ständig Frauen beobachtet oder sie sogar tötet, um seine Liebe auszudrücken, ist alles andere als romantisch. Wenn du nach dem Ende eurer Beziehung also einfach nur nach Ablenkung suchst, ist “You – Du wirst mich lieben” genau das richtige Heilmittel.

2. Good Girls

Drei Frauen, die einfach mal eine Bank überfallen und zu taffen und selbstbewussten Kriminellen werden. Die Netflix-Serie “Good Girls” hat es definitiv in sich. Und sie zeigt, wie wichtig es ist, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen, als untereinander zu konkurrieren. Deswegen schau dir diese Serie am besten mit deiner BFF an. Zusammen könnt ihr über deinen Ex lästern und euch gegenseitig stärken. Und wenn das noch nicht ausreicht, merke dir: Die Liebe zu anderen kann ein Ende finden, doch die Liebe zu dir selbst, sollte nie aufhören.

3. Orange Is The New Black

Noch mehr geballte Frauenpower gibt es in der dritten Serie unseres Rankings. “Orange Is The New Black” lässt dich deine Trennung fürs Erste vergessen. Denn die Serie ist so spannend gemacht, dass du überhaupt keine Zeit haben wirst, über die beendete Liebschaft nachzudenken. Sie handelt von der kriminellen Piper und ihrer Zeit im Frauengefängnis. Denn dort geht es alles andere als gewöhnlich zu…

4. Vampire Diaries

Nach einer Trennung ist eine Teenie-Serie wie “Vampire Diaries” genau das Richtige. Es gibt jede Menge heißen Sex, Beziehungsdrama, große Kämpfe und schockierende Geheimnisse. Diese Kombination wird nicht nur deine Liebeswunden heilen, sondern auch dein Herz langsam wieder öffnen, sodass du auch wieder für neue Erfahrungen bereit bist. Alle acht Staffeln von “Vampire Diaries” gibt es auf Netflix.

5. Pretty Little Liars

Auch diese Serie kann bei Liebeskummer wahre Wunder wirken. Denn “Pretty Little Liars” ist nicht nur super spannend, sondern hat auch in Sachen Liebe jede Menge zu bieten. Statt dich über deine Ex-Beziehung auszuheulen, kannst du hierbei nämlich fiktiven Pärchen dabei zusehen, wie sie langsam zueinander finden. Und ganz nebenbei müssen Aria, Hannah, Spencer und Emily ja auch noch das Rätsel um das mysteriöse Verschwinden ihrer Freundin Alison lösen. Ein perfekter Weg, um sich nicht mehr mit unnötigem Herzschmerz zu befassen.