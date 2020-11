Sarah Lombardi, die Ex von Pietro Lombardi und ihr Freund Julian Büscher haben sich verlobt.

Das gaben beide via Instagram bekannt.

Sarah Lombardi ist verlobt

“Ich kann es nicht erwarten den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen. Ich liebe dich für immer”, schreibt Fußballer Julian Büscher unter einem Foto mit Sarah Lombardi und gibt damit via Instagram die Verlobung der beiden bekannt.

Auch Sarah meldete sich via Instagram zur Verlobung zu Wort. Allerdings nur in ihren Instastorys. Denn dort wollte ein Fan bei einer Q&A Session wissen, ob das Paar verlobt sei. Die 28-Jährige antwortete daraufhin mit “Ja” und postete ein gemeinsames Urlaubs-Foto mit Julian in ihre Story.

Bereits im Oktober teilte die Sängerin Schnappschüsse aus dem gemeinsamen Malediven-Urlaub, inklusive Liebeserklärung an Julian. Im Februar 2020 machten erste Gerüchte rund um eine Beziehung der beiden die Runde. Im Juni postete Julia schließlich die ersten gemeinsamen Fotos auf Instagram.

Zweite Ehe

Für Sarah ist das die zweite Ehe. Sie war zuvor mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet, mit dem sie auch den gemeinsamen Sohn Alessio hat. Die beiden lernten sich durch ihre Teilnahme bei DSDS kennen.