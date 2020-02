View this post on Instagram

Weihnachten ist die Zeit, in der alle Kinderaugen leuchten sollen ❤️ 🎄 Es gibt so viele Kinder deren Wünsche nicht in Erfüllung gehen können, dafür gibt es unendlich viele Gründe. Ihr seid eine so tolle Community❤️😢, dass ich mir für dieses Jahr etwas ganz tolles überlegt habe um euch für all euren Support zu Danken und denen etwas zurückzugeben, die nicht so viele Möglichkeiten haben. Im Dezember werde ich drei Herzenswünsche von Kindern erfüllen. Das können ganz kleine 🤏🏽 Wünsche oder aber auch ganz große Träume sein 🙌🏽, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt💋. Ihr kennt Kinder mit großen Träumen oder jemanden, der etwas Unterstützung bei der Erfüllung der Wünsche braucht? Dann schickt mir bis zum 08.12.2019 die Herzenwünsche der Kinder an [email protected] . Im Anschluss werden per Zufallsprinzip drei Gewinner ausgelost und wir machen uns noch vor Weihnachten an die Erfüllung der Träume. Danke für alles ❤️ ich hab euch lieb Teilnahmebedingungen: Teilnehmen kann jeder aus Deutschland. Die E-Mail muss uns bis zum 05.12.2019 erreichen. Die Gewinner werden per Zufallsprinzip ausgelost. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram. #träumewerdenwahr #weihnachtswünsche #wünscheerfüllen