In Wien startet am 17. Februar die Corona-Impfung der Hochrisikogruppe. Das bedeutet, dass auch Personen über 80 Jahre, Menschen mit Behinderungen sowie Mitarbeiter in Bereichen mit hoher Infektionsgefahr nun zum Piksen kommen.

Die Impfungen finden hauptsächlich in zwei großen Corona-Impfzentren statt. Diese gehen heute (17. Februar) in Betrieb.

Hochrisikogruppe wird in Corona-Impfzentren geimpft

Die Corona-Impfzentren befinden sich in der Gasgasse 7 -9 in Rudolfsheim-Fünfhaus und am Schrödingerplatz in der Donaustadt. Es sind die ersten derartigen Einrichtungen in Wien. Bei den Standorten handelt es sich um eine bereits bestehende Impfstelle, wo zuvor Influenza-Impfungen verabreicht wurden sowie um ein Magistratisches Bezirksamt. In den nächsten Wochen soll es weitere derartige Impfzentren geben.

Die Schutzimpfungen in Alten- und Pflegewohnhäusern, Spitälern, im niedergelassenen Bereich und bei den Rettungsdiensten werden wie gehabt fortgesetzt. Ziel ist, dass bis Ende März die Pflegewohnhäuser mit allen beiden Teilimpfungen fertig sind. Ab 17. Februar kommen nun auch Impfungen für Personen über 80 Jahre, der Hochrisikogruppe, Menschen mit Behinderung sowie Mitarbeiter in hochexponierten Bereichen hinzu. Ob jemand in die Hochrisikogruppe fällt, entscheidet der zuständige Hausarzt anhand einer vom Gesundheitsministerium ausgegebenen Liste. Die entspricht grundsätzlich der bisherigen Aufzählung der Risikogruppen, ergänzt wurde sie um die Trisomie 21. Außerdem zählen demente Personen in Heimen, aktive Krebs- und chronische Herzerkrankungen sowie Transplantierte oder teils auch Diabetiker dazu.

Impfung nach Plan

Da sich die Mengen an fix zugesagten Liefermengen der Impf-Wirkstoffe stets ändern, muss man den Wiener Impfplan immer wieder anpassen. Im Moment ist man laut Rathaus allerdings plangemäß unterwegs. Das heißt: Die Schutzimpfungen in Alten- und Pflegewohnhäusern, Spitälern, im niedergelassenen Bereich und bei den Rettungsdiensten werden wie gehabt fortgesetzt. Ziel ist, dass bis Ende März die Pflegewohnhäuser mit allen beiden Teilimpfungen fertig sind.

Bisher haben sich etwa 504.078 Personen auf der Vormerkplattform für eine Corona-Impfung registriert. In Wien hat man 94.638 Impfungen durchgeführt, davon haben 35.302 Menschen auch schon die zweite Spritze bekommen. Für den kompletten Schutz des Wirkstoffes braucht es zwei Impfdosen.