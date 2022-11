Stechende Kopfschmerzen, Rückenprobleme, Zahnweh … manchmal helfen nur noch Schmerzmittel. Und je schneller das Medikament wirkt, desto besser. Eine neue Studie zeigt nun, dass die korrekte Einnahmeposition die Wirkung von Schmerztabletten signifikant beschleunigen kann.

Spoiler: wer will, dass das Schmerzmittel schnell wirkt, sollte es sich gemütlich machen.

Wie Schmerzmittel am schnellsten ihre Wirkung entfalten

Viele von uns greifen bei Kopfschmerzen, Muskelverspannungen oder andere Arten von schmerzhaften Beschwerden zu Medikamenten wie zum Beispiel Ibuprofen, Paracetamol oder Aspirin. Es ist meist die einfachste Lösung, um rasche Linderung der Schmerzen zu schaffen. Doch wusstet ihr, dass die richtige Einnahmeposition die Wirkung von Schmerztabletten beschleunigen kann? Das zeigt jetzt eine neue Studie der renommierten Johns Hopkins University.

Laut den Forschenden hat die Körperhaltung bei und nach der Einnahme des Medikaments einen signifikanten Einfluss auf die Geschwindigkeit der eintretenden Wirkung. Sie fanden raus, dass Schmerztabletten bis zu zehnmal rascher wirken, wenn man sich nach der Einnahme für mindestens zehn Minuten auf die rechte Seite legt. „Wir waren sehr überrascht, dass die Körperposition einen so immensen Einfluss auf die Auflösungsrate einer Pille hatte“, so Studienleiter Prof. Rajat Mittal in einer Universitätsmitteilung.

Team untersucht Mechanik der Medikamentenauflösung im Körper

Für die Studie untersuchten die Forschenden die Mechanik der Medikamentenauflösung im Körper. Sie simulierten dazu die Auflösung im menschlichen Magen mithilfe eines Modells mit dem Namen „StomachSim“. Von Magen aus gelangt der Wirkstoff der meisten Tabletten in den Darm, der ihn aufnimmt und für Linderung der Schmerzen sorgt. Wie die Forschenden schreiben, beeinflussen die Schwerkraft und die asymmetrische Form des Magens, wie schnell Wirkstoffe in Richtung des Zwölffingerdarms abgegeben werden.

In der Pressemitteilung der Universität heißt es dazu: „Die meisten Tabletten beginnen erst zu wirken, wenn der Magen seinen Inhalt in den Darm ausstößt. Je näher also eine Pille am unteren Teil des Magens, dem Antrum, landet, desto schneller beginnt sie sich aufzulösen und entleert ihren Inhalt durch den Pylorus in den Zwölffingerdarm, den ersten Teil des Dünndarms.“ Doch was heißt das konkret?

Liegen auf der rechten Seite: Wirkung tritt nach 10 Minuten ein

Tatsächlich wirken Tabletten am schnellsten, die im Liegen auf der rechten Seite eingenommen werden. Die falsche Haltung kann Abbau und Aufnahme des Medikaments sogar verzögern. Konkret unterschied sich die Wirkungsdauer laut der Studie wie folgt:

Stehen und Sitzen: 23 Minuten bis Wirkung

Liegen auf der rechten Seite: 10 Minuten bis Wirkung

Liegen auf der linken Seite: 100 Minuten bis Wirkung

Am längsten brauche der Wirkstoff also im Liegen auf der linken Seite. Eine Tablette durchwandere den Magen dann bis zu zehnmal langsamer als auf der rechten Seite liegend. Vor allem für ältere, geschwächte oder bettlägerige Patienten seien die Erkenntnisse hilfreich, so Mittal. Außerdem lassen sich die Ergebnisse laut den Forschenden auch auf andere Medikamente übertragen.