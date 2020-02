In einer Beziehung passiert es oft, dass jemand die Überhand besitzt und dabei den Drang verspürt, immer die Kontrolle über alle Geschehnisse und des anderen zu haben.

Vor allem diese 3 Sternzeichen sind in der Liebe wahre Kontrollfreaks.

1. Löwe

In ihrem Leben die Kontrolle zu haben, ist für den Löwen extrem wichtig. Es gibt ihm Sicherheit, wenn er weiß, dass er die Dinge im Griff hat. In der Liebe schenkt er seinem Partner aufgrund seiner besitzergreifenden Art nur wenig Vertrauen. Jegliche Geschehnisse, die nicht so laufen wie geplant, sorgen für Unruhe im Inneren des Löwen. Denn seine Dominanz lebt er gegenüber seinem Partner nicht nur im Bett aus.

2. Stier

Das Sternzeichen des Stieres wird größtenteils durch seine Sturheit definiert. Ständig rennt er mit dem Kopf durch die Wand und lässt sich im Leben von niemanden etwas sagen. Denn ihn von seiner Meinung abzubringen, ist so gut wie unmöglich. Bei seinem Partner macht er allerdings keine Ausnahme. Die Beziehung mit einem Stier ist meist geprägt von großen Diskussionen und Streitereien. Zudem ist er sehr eifersüchtig und verfolgt die Handlungen seines Partners auf Schritt und Tritt.

3. Skorpion

Das Handy des Partners durchsuchen? Eigentlich ein No-Go. Doch nicht für den Skorpion. Durch seinen misstrauischen Charakter zählt er in der Liebe nicht gerade zu den einfachsten Sternzeichen. Seinem Partner das nötige Vertrauen zu schenken, ein eigenständiges Leben zu führen, ist für den Skorpion nicht sehr leicht. Sein Kontrollzwang drängt ihn dazu, seinem Gegenüber hinterherspionieren und jegliche Alleingänge kritisch zu hinterfragen.