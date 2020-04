Dass Michael Wendler mit seiner deutlich jüngeren Freundin Laura Müller noch immer auf Wolke Sieben schwebt, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch nun möchte das Paar den nächsten Schritt in seiner Beziehung waren.

Denn wie RTL nun bekannt gab, plant der Sender in Zusammenarbeit mit VOX eine Hochzeit der beiden im TV.

Michael Wendler & Laura Müller heiraten im TV

Damit hätte wohl niemand gerechnet. Denn laut RTL soll die Hochzeit von Michael Wendler und Freundin Laura Müller von den Kameras des Senders begleitet werden. In Zusammenarbeit mit VOX werden die Vorbereitungen zur Wendler-Hochzeit sowie der gemeinsame Weg zum Altar dann im TV zu sehen sein. Genauere Details zur Ausstrahlung gibt es allerdings noch nicht. Das liegt vor allem daran, dass der Schlagersänger bis jetzt noch nicht um die Hand seiner Freundin angehalten hat. Doch die Zeichen für den Traualtar stehen gut, wie RTL wissen will. “Einer Hochzeit, ich glaub, steht nichts im Wege. Er weiß auf jeden Fall, dass er den Antrag machen muss – aber das macht er auch. Der ist so, der macht das auch. Der will das auch”, zitiert der Sender Laura Müller.

Aber auch bei den Schwiegereltern in spe soll der Wendler bereits gepunktet haben. Denn wie RTL berichtet sind Papa Klaus und Stiefmama Gabby nach drei gemeinsamen Wochen in Florida nun total überzeugt davon, dass Michael der Richtige für ihre Tochter ist. Damit der Hochzeit im Fernsehen nun allerdings nichts im Wege steht, sollte der 47-Jährige seiner Liebsten demnächst erstmal einen Ring an den Finger stecken. Und bis dahin heißt es wohl fürs Erste: Abwarten und Tee trinken!