Schlagerstar Michael Wendler hat einen neuen Plattenvertrag mit Universal ans Land gezogen. Außerdem plant er zwei gleich zwei Duette mit seiner Freundin Laura Müller.

Gemeinsam mit der 19-jährigen will er zwei Songs aufnehmen.

Michael Wendler: Gleich zwei Duette mit Laura Müller?

Via Instagram verkündete Michael Wendler nun stolz, dass er einen neuen Plattenvertrag bei Universal Music unterschrieben hat. “Musikalisch soll es wieder richtig gut werden”, schreibt der 47-Jährige in seinem aktuellsten Posting. Doch das ist noch nicht alles. Der Schlagerstar plant nicht einfach nur alleine neue Musik zu veröffentlichen. Denn er will angeblich auch zwei Duette mit seiner Freundin Laura Müller einsingen, wie die Bild-Zeitung erfahren haben soll.

Neues Album geplant

Schon im Sommer 2020 soll ein neues Album von Michael Wenderl veröffentlicht werden. Dafür will er mit Top-Songwritern und Produzenten zusammenarbeiten. Und auch gemeinsame Songs mit Laura Müller sind angeblich geplant. Im Interview mit der Bild-Zeitung soll der Wenlder von den Qualitäten seiner Freundin geschwärmt haben, unter anderem auch von ihrer Stimme. “Laura hat viele Qualitäten, und ich bin wahnsinnig stolz, dass mein Schatz mit mir zusammen ihr erstes Duett singt”, so der 47-Jährige im Interview.

Na da sind wir mal gespannt…

Das Paar hat übrigens auch schon eine eigene Doku über ihr gemeisnames Leben. “Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika” – auf TVNOW zum streamen.