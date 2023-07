Ob Urlaub, Party oder einfach nur am Wasser relaxen: gemeinsam macht es einfach mehr Spaß. Doch nicht jeder will immer dasselbe – Konfliktpotential ist hier oft vorprogrammiert. Bei folgenden Sternzeichenpaaren herrscht aber Harmonie, wohin das Auge reicht. Deshalb sollten sie möglichst viel Zeit in diesem Sommer zusammen verbringen.

Welche Paarungen das sind, verraten wir euch hier.

Fische und Jungfrau

Sowohl Fische als auch Jungfrauen sind sehr harmoniebedürftig. In diesem Sommer wollen sie vor allem eines: Ruhe! Doch dabei möchten sie nicht unbedingt ganz alleine sein. Vorschlag: warum nicht einfach zusammen relaxen? Wie gut, dass beide Sternzeichen verstehen, wann man dem anderen besser seinen Freiraum lassen soll und wann es passt, dass man etwas gemeinsam unternimmt. Diese Eigenschaften schätzen beide aneinander, deshalb sind sie auch die perfekte Konstellation, um den Sommer zu zweit zu genießen.

Widder und Widder

Widder können oft etwas kompliziert sein, was sie Sommer-Planung angeht. Und mit kompliziert meinen wir, dass es für sie, sobald etwas nicht so läuft, wie sie es sich vorgestellt haben, nicht akzeptabel ist. Darum ist es wohl für alle das Beste, wenn sich Widder und Widder zusammentun und gemeinsam nach sommerlichen Aktivitäten suchen. Denn das Tierkreiszeichen kann sich so viel besser in sein Sternzeichen-Double hineinversetzen. Damit sollten auch möglichst wenig Konflikte entstehen und einem Sommer voller Abenteuer steht nichts mehr im Weg!

Skorpion und Waage

Es ist nicht immer einfach, mit einem Skorpion auf den gleichen Nenner zu kommen. Vor allem in der Urlaubsplanung kann das oft kritisch sein. Doch wie wäre es, wenn sich das Sternzeichen einfach einen passenden Travel-Buddy sucht, der dem schwierigen Verhalten entgegensteuert? Dafür eignet sich die Waage am besten. Denn durch ihre Ausgeglichenheit hat sie Harmonie mehr oder weniger im Blut. Der Vorteil: sie lässt sich nicht stressen und hat eine schöne Zeit gemeinsam mit dem Skorpion.