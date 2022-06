Ja, die Hitze macht uns derzeit allen zu schaffen. Wie schön wäre es jetzt am Pool oder am Strand zu liegen und ein paar Cocktails zu genießen. Klarer Fall: Ein Urlaub muss her! Doch mit wem ist die Frage: Wer sich als perfekter Travelbuddy eignet, hängt auch mit dem Horoskop zusammen.

Welche Sternzeichen-Paare jetzt eine gemeinsame Reise starten sollten, verraten wir hier.

Stier und Widder

Stier und Widder sind einfach das perfekte Reiseduo. Das Erdzeichen und das Feuerzeichen, haben ähnliche Vorstellungen, was die Urlaubsplanung betrifft. Genauso wie der Stier ist der Widder ein kleiner Abenteuer-Junkie: Ein bisschen Action sind für die beiden in den Ferien ein Muss! Eine aufregende Wanderung, eine Bootstour oder vielleicht sogar mal einen Helikopter-Flug … die zwei Sternzeichen blühen im Urlaub so richtig auf! Aber auch mal einfach nur entspannt am Strand chillen ist bei den beiden drin. Der Widder und Stier surfen hier eindeutig auf derselben Welle.

Steinbock und Jungfrau

Tja, wer mit einem Steinbock verreist, muss sich wohl keine Sorgen um die Ferienplanung machen. Denn man kann sich einfach sicher sein, dass dieses Tierkreiszeichen den Urlaub schon von vorne bis hinten durchgeplant hat, bevor es überhaupt losgeht. Und da auch die Jungfrau ein echtes Organisationstalent ist, harmoniert sie mit dem Steinbock geradezu perfekt. Gemeinsam können sie den optimal organisierten Urlaub in vollen Zügen genießen, denn sie überlassen einfach nichts dem Zufall. Böse Überraschung bei der Ankunft? Bei den beiden Sternzeichen höchst unwahrscheinlich.

Skorpion und Krebs

Skorpione sind für ihre Entschlossenheit, und auch für leidenschaftliche Art bekannt. Doch sie genießen hin und wieder auch die Ruhe. Und das gilt vor allem im Urlaub! Sie gehen daher am liebsten mit einer kleinen Gruppe auf Reisen. Und bloß nicht zu crazy oder abenteuerlich. Ein ruhiges und gemütliches Sternzeichen wie der Krebs ist daher seine perfekte Begleitung. Skorpion und Krebs harmonieren auf Reisen hervorragend. Gemeinsam können sie einfach die Seele baumeln lassen. Also nichts wie los, euch steht ein richtig entspannter Urlaub bevor!