Wie viele andere Unternehmen auch sucht Amazon Influencer:innen als Werbepartner:innen in den Sozialen Medien – auch auf TikTok. Doch ausgerechnet TikTok-Stars aus den USA boykottieren den riesigen Konzern jetzt mit einer Kampagne, um auf die schlechten Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen.

Das TikToker:innen-Bündnis nennt sich: „Gen-Z for Change“

Auf TikTok tun sich derzeit einige Influencer:innen zusammen, um gemeinsam gegen Amazon vorzugehen. Der Grund: Sie wollen die amerikanische Gewerkschaft der Mitarbeiter:innen des Konzerns damit unterstützen. Es ist die erste Arbeiter:innen-Vertretung in der US-Geschichte von Amazon. Und die kämpft seit ihrer Gründung im April für bessere Arbeitsbedingungen.

Denn Amazon steht generell in der Kritik, dass das Unternehmen seinen Gewinn über die Sicherheit der Mitarbeiter:innen stellt. Bislang ist der Online-Riese allerdings auf noch keine der Forderungen der Gewerkschaft eingegangen. Die fordert unter anderem etwa einen Mindestlohn von 30 US-Dollar pro Stunde, sowie bessere Arbeitsbedingungen.

Genau hier wollen die Influencer:innen mit ihrer „People over Prime“-Kampagne ansetzen. Sie wollen den Angestellten Gehör verschaffen und ihnen so dabei helfen, dass ihre Forderungen endlich ernst genommen werden. Dafür haben sich rund 70 TikToker mit gemeinsam mehr als 51 Millionen Followern zusammengetan. Sie nennen sich „Gen-Z for Change“. „Der unverhohlene Einsatz von gewerkschaftsfeindlichen Taktiken wird von der TikTok-Community und den TikTok-Machern nicht länger toleriert“, heißt es von dem „Content Creator:innen“-Bündnis. Bis sich Amazon endlich entschließt, einen Schritt auf die Gewerkschaft zuzugehen, werden die TikToker:innen mit ihrer Kampagne weitermachen.

Amazon makes Creators sign non-disparagement agreements.



They think they can prevent us from speaking out against their unjust labor practices and union busting, but they are sadly mistaken. #PeopleOverPrime is now 51 MILLION collective followers and growing as we speak😇 pic.twitter.com/ygdX2ADsEo