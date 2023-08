Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche. Denn die ehemalige Bachelorette Gerda Lewis soll wieder vergeben sein. Zumindest sind einige Fans fest überzeugt davon. Und ihr potenzieller Neuer ist kein Unbekannter, sondern TV-Bekanntheit und Influencer Jannik Kontalis.

Die zwei wurden nun bei einem Treffen gespotted.

Was läuft da zwischen Gerda Lewis und Jannik Kontalis?

Steht hier etwa schon das nächste deutsche Promi-Pärchen in den Startlöchern? Schon seit einigen Wochen vermuten Fans eine Liebelei zwischen Gerda Lewis und Jannik Kontalis. Zur kurzen Erinnerung: Gerda ist vor allem für ihre Teilnahme an dem RTL-Format „Die Bachelorette“ im Jahr 2019 bekannt. Jannik machte in den letzten Monaten hauptsächlich Schlagzeilen wegen Yeliz Koc. Der Influencer lernte Yeliz in ihrer Kuppel-Show „Make Love, Fake Love“ kennen und lieben, gewann nicht nur das Finale, sondern auch ihr Herz. Sie wurden ein Paar, trennten sich, versöhnten sich und trennten sich schließlich endgültig. Und inzwischen dürfte Jannik wohl tatsächlich über Yeliz hinweg sein.

Denn die Datinggerüchte zwischen Gerda Lewis und Jannik Kontalis verdichten sich. So sind jetzt Fotos aufgetaucht, die die zwei bei einem Treffen mit Janniks Mutter zeigen. Ein aufmerksamer Fan erwischte die beiden nämlich in Janniks Wohnsitz, Brüggen und schickte Fotos davon an das deutsche Portal Promiflash. Was genau das Treffen zu bedeuten hatte, ist nicht klar, aber laut dem Fan, habe das Paar seine Gefühle nicht versteckt und in aller Öffentlichkeit gezeigt, dass die zwei verknallt sind.

„So krass verliebt“

Vor allem Jannik selbst heizte die Datinggerüchte mit Gerda Lewis in der Vergangenheit indirekt selbst an. Denn erst vor wenigen Tagen teilte er auf seinem Insta-Account ein Foto, auf dem ein grauer Jogginganzug zu erkennen ist – daneben kuschelt ein grau-schwarzer Hund. So weit, so unspektakulär, könnte man meinen. Fans wissen allerdings: der Hund sieht Gerdas Vierbeiner zum Verwechseln ähnlich.

Außerdem postete der Influencer Videos, die andeuten, dass er wieder verliebt ist. Zu einem Tiktok-Clip schreibt er: „Schon verrückt, dass man sich trotz allem wieder so krass verlieben kann.“ In einem anderen Video ist zu lesen: „Dieses Gefühl, wenn du jemanden seit langem wieder an dich ranlässt …“. Den 27-Jährigen scheint es also richtig erwischt zu haben! Doch weder Gerda noch Jannik haben sich bislang öffentlich zu den Gerüchten geäußert.

Öffentlicher Streit zwischen Jannik und Gerda im Juni

Besonders spannend aber: Erst im Juni lieferten sich Jannik und Gerda via Instagram einen öffentlichen Schlagabtausch. Laut dem Influencer soll sich Gerda in sein Liebesdrama mit Yeliz eingemischt haben. „Du warst die Erste, die damals direkt auf den Zug aufgesprungen ist, als Yeliz und ich einen öffentlichen Rosenkrieg hatten.“, so der „MLFL“-Sieger. Er erklärt noch weiter: „Du hast Yeliz direkt einen Verlauf von mir und einer Freundin von dir geschickt, der über drei Jahre her ist und ihr gesagt, ich wäre ein Stalker und hätte sie belästigt“. Sollten die zwei nun tatsächlich ein Paar sein, wäre das eine durchaus interessante Wendung. Aber wie heißt es so schön: „Was sich liebt, das neckt sich“.

Übrigens: Die Folgen von Gerda Lewis als Bachelorette sind auf RTL+ online abrufbar. Falls ihr also Lust auf Reality-TV mit der Influencerin habt, gönnt euch!