Wir nähern uns in großen Schritten dem „Bachelorette“-Finale! Höchste Zeit also für die Dreamdates, bei denen sich Jenny klar werden möchte, wer denn jetzt ihr Traummann ist.

Stattdessen lernen wir aber eines: Die einzige Person, die die Sache durchschaut, ist ihre Mama!

„Die Bachelorette“: Was braucht ein perfektes Dreamdate?

Nachdem in der vergangenen Woche gleich fünf Männer die Heimreise antreten mussten, geht es jetzt schnell für die Bachelorette. Denn das große Finale nähert sich und Jenny muss sich schon ganz bald entscheiden, wer denn jetzt die letzte Rose verdient hat. Treue „Bachelor“ und „Bachelorette“-Fans wissen ganz genau, wie diese Frage am besten geklärt wird. Richtig: Die Dreamdates stehen an. Und dieses Mal sind sie wirklich traumhaft. Denn mit allen Männern darf Jenny außergewöhnliche Zeiten in Singapur verbringen.

Als erster ist Jesaia dran. Der Mann, mit dem der erste Kuss einfach nur awkward war, wird gleich vor eine Mega-Challenge gestellt: er soll mit Jenny einen Bungeesprung wagen. Und es scheint ganz so, als würde Jesaia mit dem Sprung vom Turm auch ins Glück springen. Denn die beiden verstehen sich spitze; Jenny schwärmt sogar von dem nächsten Kussversuch. Und Jesaia lernt Weisheiten fürs Leben – aka, wie man eine Serviette richtig faltet! Hier scheint also wirklich alles zu passen. So sehr, dass Jesaia auch die Nacht bei Jenny verbringen darf. Ist er also vielleicht doch der Favorit?

Bevor wir das abklären können, steht schon das nächste Dreamdate auf dem Programm. Adrian darf sich einen kleinen Traum erfüllen. Gemeinsam mit Jenny macht er nämlich eine Weltreise – in Singapur. Die beiden widmen sich den indischen und arabischen Vierteln der Stadt und machen ein paar Hochzeitsrituale. Ja, ähm… ist klar. Beim ersten „richtigen“ Date mit einem Mann denken wir auch sofort ans Heiraten; insbesondere, wenn man sich bis zu diesem Date noch nicht einmal geküsst hat! Aber keine Sorge, der erste Kuss „fällt“ zwischen den beiden! Für Adrian wird die Romantik dann aber dennoch ein bisschen gefährlich. Denn auch er bekommt ganz unfreiwillig eine Date-Challenge. Ein Hochzeitsritual besteht daraus, sich gegenseitig Banane und Milch zu füttern. Eigentlich ja kein Problem, wäre Adrian nicht laktoseintolerant. Einen kleinen Schluck von der Milch nimmt er trotzdem todesmutig – und schildert im Interview danach, dass es schon kurz darauf „gebrodelt“ hat. Ideale Voraussetzungen für einen romantischen Abend.

Von zu viel Information und einem Knutsch-Contest

Das Brodeln hält Adrian aber nicht davon ab, die Nacht bei Jenny zu verbringen. Doch in typischer Adrian-Manier lebt er am nächsten Tag selbstverständlich nicht das Motto „ein Gentleman genießt und schweigt“. Sein Lebensmotto scheint stattdessen zu sein: „Ein Gentleman motzt und meckert“. Denn Adrian erklärt am nächsten Morgen lachend: „Sie hat mich nicht rangelassen!“ Offenbar haben die beiden zwar über Sex gesprochen, Jenny habe aber „ihren Standpunkt erzählt“, dass sie eben noch nicht mit ihm schlafen möchte. Für den Kandidaten offenbar eine komplett neue Erfahrung, denn im Interview betont er, dass er dadurch eine neue Verbindung zu Jenny geöffnet habe.

Für Jenny geht es währenddessen zum dritten Dreamdate mit Fynn. Und wir müssen mal wieder ein Lob für die aktuelle Bachelorette aussprechen. Denn sie geht ganz offen damit um, dass diese intensiven und intimen Dates hintereinander für sie ganz schön belastend sind. „Das sind einfach so kleine Momente, wo ich denke: Das ist so falsch, was ich hier mache“, erzählt sie. Das Gefühlschaos wird beim Date mit Fynn dann auf die Spitze getrieben. Denn auch, wenn beide wieder und wieder betonen, dass es das perfekte Date sei und es mehr Knutsch-Content als Gesprächssituationen gibt: Jenny denkt auch an die anderen Männer. Fynn lässt sich davon jedoch nur wenig irritieren und verbringt die Nacht bei ihr. Jenny braucht jedoch danach ein bisschen Zeit, „um die Gefühle einzuordnen.“

Bild: RTL

Dieser Mann bekommt von der Bachelorette keine Rose

Die Gelegenheit dafür bekommt sie dann bei einem der unangenehmsten Dates in „Bachelorette“-Geschichte. Denn alle drei Kandidaten werden eingeladen, den Tag mit Jenny zu verbringen – und ihrer Mama! Mama-Bachelorette ist nämlich extra angereist, um die Männer ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Und ihr Fazit ist ziemlich brutal. Denn keiner der drei Männer scheint sie wirklich zu überzeugen. Kein Wunder eigentlich. Schließlich kann keiner die essenziellen Fragen über Umzug, Zusammenleben und emotionale Reife zufriedenstellend beantworten. Stattdessen gibt es viel Geschleime, Herumgestammel und ein paar unangenehme Momente. Jennys Mama betont in den Interviews dann nur, dass die Männer doch sehr „jung“ sind. Eine nette Umschreibung für „komplett unreif und nicht an einer ernsten Beziehung interessiert“, well done!

Ein Date mit allen Männern und der Mutter!? #bachelorette pic.twitter.com/t599DaJQDP — 𝕓𝕣𝕚𝕖𝕤𝕚 🍀 |🪝 (@be_a_queen) August 23, 2023

Doch ganz egal, ob es objektiv betrachtet wirklich passt: Jenny betont wieder und wieder, wie happy sie mit den drei Männern ist. Ganz besonders einer hat es ihr angetan, verrät sie ihrer Mutter. Denn einer der Männer erinnert sie an einen Ex. Ihre Mama weiß schon nach dem ersten Treffen: gemeint ist Adrian! Für sie bleibt der Favorit allerdings ein anderer. Die Bachelorette-Mama ist nämlich „Team Fynn“!

Bei der Nacht der Rosen scheint sich Jenny diesen Rat ihrer Mama auch zu Herzen zu nehmen. Denn Fynn bekommt eine Rose; genauso wie Adrian. Für Jesaia ist die Reise damit zu Ende. Aber immerhin geht er ja nicht mit ganz leeren Händen nach Hause. Von seinem Bungeesprung wollte er ja noch sein Leben lang erzählen, betonte er. Und die Servietten-Faltskills sind ja auch ein toller Trostpreis, oder?

„Die Bachelorette“ läuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.