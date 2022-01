Schockierende Szenen haben sich in Marseille abgespielt: Eine 14-Jährige wurde von zwei Männern gefangen gehalten. Über die App Snapchat konnte die Polizei das Mädchen jedoch orten und aus den Fängen der Unbekannten befreien.

Laut Polizeiberichten sei die Jugendliche schwer misshandelt worden.

Snapchat führt Polizei zu gefangenem Mädchen

Klingt erstmal wie ein dramatischer Film, ist aber leider die schockierende Realität. Ein 14-jähriges Mädchen wird von zwei Männern in Marseille festgehalten. Die Jugendliche weiß nicht, wo sie ist, schafft es aber, ihren Eltern eine Nachricht zu schicken, die daraufhin sofort die Polizei alarmieren. Dann haben die Beamten die Idee, die Gefangene mittels der App Snapchat, die die GPS-Daten der Userin anzeigt, zu orten.

So konnte das Mädchen aus den Fängen der Männer in der südfranzösischen Hafenstadt gerettet werden. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, habe die 14-Jährige Verletzungen davon getragen. Sie soll mehrfach von den Tätern vergewaltigt worden sein. Die Männer wurden festgenommen, wie der Sender France 3 unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft Marseille berichtet.

Täter streiten alles ab

Wie es zu diesen grausamen Szenen kam und vor allem, wie es den Unbekannten gelungen ist, das Mädchen in Gefangenschaft zu nehmen, ist noch nicht bekannt. Die Männer streiten nämlich ab, die Jugendliche festgehalten zu haben. Auch die sexuellen Handlungen seien einvernehmlich gewesen. Dass das Mädchen erst 14 Jahre alt war, wussten die Täter laut eigenen Aussagen nicht. Eine Einwilligung zu sexuellen Praktiken können Personen unter 15 Jahren in Frankreich grundsätzlich allerdings nicht geben. Sexuelle Handlungen Erwachsener an Kindern unter diesem Alter sind strafbar.

Zuvor sei die 14-Jährige von ihrem Zuhause aus dem Departement Ardèche weggelaufen, heißt es. Mittlerweile ist sie wieder bei ihrer Familie.