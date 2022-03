Wir alle haben eine Vorstellung davon, wie eine Beziehung laufen sollte. Manche Menschen tendieren aber dazu, viel zu hohe Ansprüche an ihren Partner oder Partnerin zu stellen und das schadet der Beziehung über kurz oder lang. Doch gar keine Erwartungen an eine Partnerschaft zu stellen, ist auch nicht die Lösung. Schließlich ist es wichtig zu wissen, welche Bedürfnisse ihr habt und was ihr braucht.

Es gibt Ansprüche, die legitim sind und in jeder Beziehung gestellt werden dürfen. Wir haben sie für euch zusammengefasst.

6 berechtigte Ansprüche an eure Beziehung

Bei diesen Beziehungs-Ansprüchen solltet ihr keine Kompromisse machen müssen.

1. Zuneigung

Das Bedürfnis nach Liebe ist menschlich. Aber jeder Mensch zeigt Zuneigung auf eine andere Art und Weise. Während die einen sie mit kleinen Gesten zeigen, machen andere süße Liebesgeständnisse oder suchen körperliche Nähe. Auf jeden Fall sollte Zuneigung in einer Partnerschaft immer selbstverständlich sein. Wie ihr euch diese zeigt, hängt ganz von euch selbst und euren Vorlieben ab.

2. Respekt

Die persönlichen Grenzen des Gegenübers immer zu respektieren, gehört einfach zu einer gesunden Beziehung dazu. Für jeden liegen diese Grenzen woanders, weshalb ihr immer wieder darüber sprechen solltet. Respekt bedeutet aber auch, die Stärken und Schwächen des anderen zu akzeptieren und ihnen eine Daseinsberechtigung zu geben.

3. Zeit

Es sollte ebenso selbstverständlich sein, dass ihr euch immer Zeit füreinander nehmt. Das zeigt vor allem, wie wichtig ihr euch seid. Tut ihr das nicht, lebt ihr euch früher oder später auseinander. Gemeinsame Zeit schafft nicht nur Erinnerungen, sondern schweißt euch als Paar immer mehr zusammen.

4. Kompromisse

Dass man sich in einer Liebesbeziehung nicht immer einig sein kann, ist logisch. Schließlich hat jeder von euch andere Vorlieben und andere Erfahrungen im Leben und in Sachen Liebe gemacht. Sich bei Konflikten immer wieder in der Mitte zu treffen und Kompromisse eingehen zu können, macht eine Partnerschaft mit Zukunft aus.

5. Interessen

Gemeinsame Interessen zu haben, ist wichtig. So bleibt eine Partnerschaft auf jeden Fall aufregend. In einer Beziehung sind Interessen, denen man alleine nachgeht, mindestens genauso wichtig. Was ihr jedoch niemals unterschätzen solltet, ist das Interesse an euren Personen selbst. Es sollte klar sein, dass ihr mehr Interesse an euch (euren Gefühlen, Meinungen, Gedanken) zeigt als jemand von nebenan.

6. Intimität

Zu unserer Vorstellung von Intimität gehören zwei Dinge: die emotionale und die körperliche Intimität. Als Pärchen solltet ihr bereit sein, euch zu öffnen und euch gegenseitig genauso zeigen können, wie ihr wirklich seid. Auf der anderen Seite solltet ihr eure körperlichen Bedürfnisse immer ansprechen dürfen. Dabei solltet ihr eure persönlichen Grenzen aber nie überschreiten.