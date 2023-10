Der plötzliche Tod von Matthew Perry hat die ganze Welt erschüttert. Jetzt äußern sich erstmals seine ehemaligen „Friends“-Weggefährten zu dem Verlust. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer entschieden sich für ein gemeinsames Statement.

Den fünf Serien-Co-Stars fehlen noch die Worte.

„Friends“-Cast äußert sich zu Tod von Matthew Perry

Hollywood steht noch immer unter Schock: Der Schauspieler Matthew Perry ist mit gerade einmal 54 Jahren gestorben. Laut Medienberichten soll er vergangenen Samstag leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sein. Als Todesursache vermutet man aktuell Ertrinken. Laut US-Medien sollen Feuerwehrleute zu einem „Wassernotfall“ gerufen worden sein, nachdem der Schauspieler offenbar in seinem Whirlpool ertrunken ist. Wie TMZ kürzlich erfahren haben soll, soll der Schauspieler noch nicht lange tot gewesen sein, als die Rettungskräfte eintrafen. Die genauen Umstände sind allerdings noch nicht bekannt.

Bekannt wurde der Schauspieler vor allem durch seine ikonische Rolle des sarkastischen New Yorkers Chandler Bing in der Erfolgsserie „Friends“. Bereits kurz nach dem Bekanntwerden der tragischen Meldung versammelten sich hunderte Fans vor dem Apartment der Kultserie in New York und nahmen Abschied. Aber auch zahlreiche Hollywoodstars äußerten sich bereits öffentlich oder auf Social Media zu seinem Tod. Auf die Reaktion seiner Serien-Familie warteten Fans ganz besonders. Jetzt haben sich Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer erstmals zu dem schweren Verlust geäußert.

„Wir sind eine Familie“

Matthew Perrys Serien-Kolleg:innen haben jetzt ein erstes, gemeinsames Statement veröffentlicht, das dem Magazin People vorliegt. In der Erklärung verabschieden sie sich von ihrem Freund: „Wir sind alle zutiefst am Boden zerstört über den Verlust von Matthew“. Weiters schreiben sie: „Wir waren mehr als nur Cast-Kollegen. Wir sind eine Familie.“ Natürlich stehen Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer noch immer unter Schock.

Sie müssen erst noch die richtigen Worte finden. „Es gibt so viel zu sagen, aber im Moment werden wir uns einen Moment Zeit nehmen, um zu trauern und diesen unfassbaren Verlust zu verarbeiten“, so der Cast. Weiters erklären sie noch: „Zu gegebener Zeit werden wir mehr sagen, wenn wir dazu in der Lage sind.“ Am Ende richten sie sich dann noch an die Familie des Schauspielers. „Im Moment sind unsere Gedanken und unsere Liebe bei Mattys Familie, seinen Freunden und allen, die ihn auf der ganzen Welt geliebt haben“, zitiert das Magazin die fünf Schauspiel-Stars.

„Friends“-Reunion im Jahr 2021

Knapp zehn Jahre lang stand Matthew Perry mit seiner Serien-Familie gemeinsam vor der Kamera. Die allerletzte Folge wurde im Jahr 2004 ausgestrahlt. 2021 folgte dann die langersehnte Reunion. In einem emotionalen TV-Special fanden die Stars wieder zusammen.