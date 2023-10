Ihr habt mal wieder komplett verschwitzt, dass heute Halloween ist, und braucht noch schnell ein Kostüm? Keine Sorge, wir haben drei Looks für euch, die ihr garantiert mit Klamotten aus eurem Schrank zusammenstellen könnt.

Und sie sehen auch noch richtig gut aus!

Mia Wallace aus „Pulp Fiction“

via GIPHY

Es soll bequem sein, cool und auch ein bisschen blutig? Dann ist Mia Wallace aus „Pulp Fiction“ euer perfektes Last Minute Kostüm. Alles, was ihr dafür braucht, sind ein weißes oversized Hemd, eine schwarze Hose und bequeme Schuhe. Bonuspunkte gibt es dann noch für ein bisschen Fake-Blut unter der Nase und natürlich die passenden Dancemoves.

Holly Golightly aus „Breakfast at Tiffanys“

via GIPHY

Ihr wollt Halloween lieber ein bisschen eleganter verbringen und den Charme von Old Hollywood verkörpern? Dann packt eure Perlenketten und Opera Gloves aus dem Schrank und stylt euch als Holly aus „Breakfast at Tiffanys“. Und das Beste an dem Kostüm: als Detail gehören immer auch leckere Croissants und ein Coffee to Go!

Halloween als Cowboy Barbie oder Ken

via GIPHY

Seien wir doch mal ehrlich: wir sind in den vergangenen Wochen doch ALLE dem Cowboyboot-Trend verfallen. Warum sollten wir das nicht auch gleich für ein Kostüm nutzen. Und mit dem Hype rund um „Barbie“ lässt sich das super verbinden. Also raus mit euren Boots, dazu noch eine Schlaghose und ihr seid ready. Wer das ganze in pink daheim hat – spitze! Wer nicht, geht einfach als düstere Version der Cowboy Barbie (oder Cowboy Ken 😉)