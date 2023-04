April, April, der macht, was er will! Die chaotische Wetter-Season mit unberechenbarem Mix aus Regen, Wind und Sonne ist da – und mit ihr die große Frage, die uns alle ständig quält: Was bitte soll ich bei Regen anziehen? Keine Sorge, we got you covered! Wir haben ein paar stylishe Regenoutfits für euch, die perfekt für den Frühling sind.

… inklusive jeder Menge cooler Pieces zum Nachshoppen!

Trenchcoat

Dieses Basic-Piece sollte wirklich in keinem Kleiderschrank fehlen! Der klassische Trenchcoat ist ein absoluter Allrounder und die perfekte Jacke für den Frühling – allen voran für verregnete Tage. Definitiv eines unsere liebsten Regenoutfits: Kombiniert mit Hoodie, schwarzer Cargohose, Kappe und lässigen (wasserfesten!) Boots, verpasst ihr dem Oldie einen modernen, sportlichen Look. Wer auf Nummer sicher gehen will, packt sich am besten noch einen kleinen Knirps in den praktischen Shopper aus wasserabweisendem Material.

Steppjacke

Dieses It-Piece in Sachen Frühlingsjacken lieben wir heiß: Gesteppte Windbreaker sind zurzeit voll im Trend und obendrein der ideale Begleiter für verregnete April-Tage. Die Steppjacke hält nicht nur warm, sondern schützt außerdem auch vor Regen und Wind. Unser favorite Look: Weite Pants in Lederoptik, kombiniert mit gestreiftem Shirts und weißen Sneaker (Vorsicht: nicht zur Stoff-Variante greifen!). Der perfekte Hingucker: Ein knallgelber Knirps. Schließlich wollen wir ja auch an verregneten Tagen Frühlings-Vibes versprühen!

Ledermantel

Lässiger kann ein Regenoutfit eigentlich gar nicht ausschauen: die coolen Chicks greifen jetzt zum Ledermantel in Biker-Optik und kreieren damit einen richtig stylishen Look. Bei Schmuddelwetter muss es natürlich gemütlich sein, deshalb kombinieren wir chillige Leggings mit Biker-Boots und Lang-Armshirt in knalliger Farbe für den extra Hingucker. Wer’s dann doch lieber etwas eleganter mag, peppt das Outfit mit goldenen Hoops und Designer-Schultertasche auf.

Regenmantel

Wer dachte, wir hätten bei dieser Fashion-Story auf den klassischen Regenmantel mit Gummistiefeln vergessen, der irrt. Natürlich darf das quietschgelbe Signature-Piece bei den Regenoutfits für den Frühling nicht fehlen. Am besten ihr kombiniert den Regenmantel in auffälliger Farbe mit schlichten Basic-Pieces; wie hier zum Beispiel mit Jeans, weißem Strickpulli und schwarzem Shopper. Coole Gummistiefel und ein Hut als schickes Accessoire verpassen dem Regen-Look ein stylisches Upgrade.

Stylishe Gummistiefel zum Nachshoppen

Wer perfekt für Regentage im Frühling gerüstet sein will, der sollte sich am besten ein stylishes Paar Gummistiefel zulegen, denn nichts geht über das richtige Schuhwerk an nassen Tagen. Zum Glück gibt’s bereits einige coole Pieces, die wir in Wahrheit auch tragen würden, wenn’s nicht regnet – Viel Spaß beim Nachshoppen!