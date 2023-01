Wir LIEBEN Blazer – und zwar in allen Varianten und Formen. Egal ob sportlich, klassisch oder als auffälliger Party-Look, ein Blazer geht einfach immer und gehört deshalb unbedingt in unseren Kleiderschrank.

Wir zeigen euch, wie vielseitig man das It-Piece stylen kann und präsentieren euch sechs coole Blazer-Looks.

1. Business Look

Der wohl klassischste aller Blazer-Styles: Eine schwarze Anzug-Jacke zum Business-Look kombiniert. Für ein gemütliches, aber dennoch elegantes Outfit fürs Office einfach einen schlichten schwarzen Blazer mit Lederleggings, chunky Boots und weißer Oversize-Bluse kombinieren. Den Look mit Haarreifen und eine klassischen Handtasche kombinieren – schon seit ihr ready für einen Power-Day! Plus-Punkt: Auch für After-Work-Drinks mit der BFF passt das Outfit perfekt.

2. Casual Chic

Nichts geht über Casual Chic! Dafür einfach einen auffälligeren, eleganten Blazer mit lässigen Mom-Jeans kombinieren. Mit einem schlichten weißen T-Shirt toned ihr den Look down und verpasst dem ganzen Outfit damit eine coole, casual Note. Kleine goldene Hoops und ein großer Shopper sorgen für den extra Hingucker. Und kombiniert mit klassischen Slippers, wird dieser Blazer-Look zu unserem Lieblingsoutfit im Frühling!

3. Sporty

Ja, Blazer geht auch sporty! Dafür einfach einen weiten Hoodie drunter ziehen und diesen mit gemütlichen Leggings oder direkt mit den Workout-Pants kombinieren. Mit Sneakers, Cap und lässigem Shopper wird der Sporty-Look alltagstauglich und ist obendrein perfekt fürs Office – LIEBEN WIR!

4. Classic Combo

Ein absoluter Allrounder, der in keinem Kleiderschrank fehlen sollte: ein klassischer schwarzer Anzug. Diesen Look könnt ihr sowohl elegant als auch sportlich stylen. Wir zeigen euch hier die classic Variante. Den Zweiteiler mit schlichten Mules stylen – bei Accessoires wie Ohrringen oder der Tasche dürft ihr ruhig zu bunten Pieces greifen!

5. Blazer-Kleid

It’s time to Party! Mehr ist mehr, lautet die Devise dieses Looks. Für einen schillernden Party-Abend greifen wir zum Blazer-Kleid aus Pailletten. Dazu tragen wir kniehohe Boots oder Overknees mit Absatz. Auch die Accessoires dürfen ruhig auffällig sein – wie zum Beispiel mit dem Snake-Ring von Thomas Sabo. Am bessten auf ein It-Piece setzen, mit dem der Look so richtig poppt. Kleine Abendtasche dazu und ihr seid ready für eine lange Partynacht mit der Gang!

6. Color Duo

Heuer setzen wir auf Farbe – und zwar im All-Over-Look! Bunte Anzug-Kombis gibt es zurzeit in Hülle und Fülle – wie zum Beispiel dieses coole Color Duo von NAKD. Bei den Accessoires halten wir uns dann wieder etwas zurück: Schlichte schwarze Boots & Tasche runden den Look perfekt ab. Was nicht fehlen darf: auffälliger Lippenstift für die Extraportion Glam. You go girl!