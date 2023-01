Habt ihr auch manchmal Probleme beim Einschlafen und keine Lust mehr aufs Schäfchen zählen? Vielleicht hilft euch dann ja Musik. Dänische Forscher:innen haben jetzt herausgefunden, welche Songs sich am besten eignen, wenn man endlich schlafen will.

Und von Billie Eilish bis BTS ist da so einiges dabei.

Hilft Musik beim Einschlafen?

Was hilft euch beim Einschlafen? Warme Milch trinken, einen langweiligen Film ansehen, vielleicht lesen? Viele beantworten diese Frage wohl mit „Musik“. Denn wenn man auf beliebten Plattformen wie Spotify, Apple Music und Co. nach Schlafplaylists sucht, findet man unzählige Song-Kompilationen voller hoffentlich einschläfernder Musik. Was unsere Eltern früher mit Songs wie „La Le Lu“ oder „Schlaf, Kindlein, schlaf“ in die Hand genommen haben, wird heute von Playlists übernommen, die uns in den Schlaf singen.

Aber was macht einen perfekten Einschlafsong eigentlich aus? Diese Frage hat sich auch ein Forscherteam aus Dänemark gestellt und nahm es sich zum Ziel, die beliebtesten Lieder zum Einschlafen herauszufinden. Dafür filterten sie im Herbst 2020 985 Playlists mit insgesamt 225.626 Songs heraus, die in ihrem Titel und ihrer Beschreibung irgendetwas mit dem Thema Einschlafen zu tun hatten. Die einzigen Ausschlusskriterien: es musste sich um Musik handeln, Musik für Menschen sein (es gibt ja auch Playlists für Hund & Katz) und tatsächlich beim Schlafen helfen (Soundtracks wie „Schlaflos in Seattle“ oder eine Kompilation aller Songs der Band „Sleep“ zählten also nicht). Miteinbezogen wurden außerdem nur Playlists, die mindestens 100 Follower:innen hatten, um sicherzugehen, dass es beliebte Songs waren.

Ausreißer bei beliebten Songs zum Einschlafen

Das Ergebnis: „Im Vergleich zur Musik im Allgemeinen stellten wir fest, dass Schlafmusik leiser und langsamer war; sie war häufiger instrumental (d. h. ohne Text) und wurde auf akustischen Instrumenten gespielt“, heißt es in der Studie. Beliebte Genres, um einzuschlafen sind übrigens neben dem Genre „Sleep“ auch Pop, Ambient und Lo-Fi.

Aber wer jetzt denkt, dass die Einschlaf-Playlists ausschließlich aus instrumentalen Klassikern wie „Clair de Lune“ bestehen, liegt daneben. Denn auch einige beliebte Pop-Songs der vergangenen Jahre sind für viele offenbar die größte Hilfe beim Einschlafen. Songs von Billie Eilish, Harry Styles und sogar BTS finden sich nämlich häufig in den Schlaf-Playlists auf Spotify.

Eines haben die meisten Songs aber gemeinsam: die meisten von ihnen sind ziemlich langsam und ruhig. Nur ein Titel fällt aus der Reihe. Denn ausgerechnet der beliebteste Song in den Playlists ist alles andere als trist. „Dynamite“ von BTS tauchte 245 Mal in den unterschiedlichen Playlists auf – und das, obwohl er gar nicht in das Schema des perfekten Songs zum Einschlafen passt.

„Dieser Titel passt nicht zu früheren Beschreibungen von Entspannungsmusik und ist stattdessen ein Up-Beat-Titel mit synkopischen und groovigen melodischen Hooks und einem lebhaften Rhythmusabschnitt“, betont auch das Forscherteam. Ein Ergebnis, das auch sie überrascht. Doch in der Studie erklären sie: „Man könnte argumentieren, dass Musik mit hoher Energie und Tanzbarkeit kontraproduktiv für die Entspannung und den Schlaf wäre, es ist jedoch möglich, dass sie die Entspannung erhöhen könnte, wenn man das Zusammenspiel zwischen wiederholter Exposition, Vertrautheit und prädiktiver Verarbeitung (also Vorhersehbarkeit) berücksichtigt.“ Schnelle Pop-Songs könnten sich demnach also auch für entspannte Abende eignen.

Das sind die Top 10 Einschlafsongs:

Dynamite von BTS Jealous von Labrinth lovely (with khalid) von Billie Eilish Falling von Harry Styles i love you von Billie Eilish The Scientist von Coldplay Supermarket Flowers von Ed Sheeran Say You Won’t Let Go von James Arthur Someone You Loved von Lewis Capaldi when the party’s over von Billie Eilish Not About Angels von Birdy Happier von Ed Sheeran everything i wanted von Billie Eilish 5:32 pm von The Deli Get You The Moon (ft. Snow) von Kina Fix You von Coldplay Perfect von Ed Sheeran Dancing On My Own von Calum Scott Your Eyes Tell von BTS Skinny Love von Birdy

Ihr wollt das Ganze mal testen? Kein Problem; wir haben euch die besten Einschlafsongs in eine Playlist gepackt. Also ab unter die Bettdecke, Kopfhörer rein, Augen zu und gute Nacht!