„X-Faktor“-Star Tom Mann richtet sich mit traurigen Worten über Instagram an seine Follower. Eigentlich sollte der 18.06.2022 der glücklichste Tag seines Lebens werden. Doch seine Verlobte Danielle Hampson verstarb plötzlich noch am Morgen ihres Hochzeitstages.

Die Todesursache ist bislang unbekannt.

Tom Manns Verlobte stirbt am Morgen der Hochzeit

Vor kurzem machte sich das Paar noch eine schöne und entspannte Urlaubszeit mit Sohn Bowie in Italien. Aus dem Urlaub zurück, wollte sich das Paar vor ein paar Tagen auch endlich das Jawort geben. Doch dazu ist es nie gekommen. Am Morgen ihrer Hochzeit stirbt Danielle ganz unerwartet. Tom ist am Boden zerstört. Das teilte der britische Sänger nun über Instagram seinen Followern mit einem herzzerreißenden Posting mit. Auf dem geposteten Foto sind Danielle und ihr gemeinsamer Sohn zu sehen.

„Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte schreibe, aber meine geliebte Dani – meine beste Freundin, mein Ein und Alles und mehr, die Liebe meines Lebens – ist in den frühen Morgenstunden des 18. Juni verstorben“, schreibt er in der Caption des Fotos. Es sollte der glücklichste Tag ihres Lebens werden, schreibt er. Er endete für ihn jedoch in unwiderruflichem Herzschmerz. „Ich habe das Gefühl, einen Ozean geweint zu haben.“

„Wir haben es nie bis zum Altar geschafft, konnten nie unser Gelübde sprechen oder unseren ersten Tanz tanzen, aber ich weiß, dass du weißt, dass du meine ganze Welt bist und das Beste, was mir je passiert ist, Danielle“, hält er fest.

Verlobt seit 2019

Laut britischen Medien sind die beiden schon seit 2015 ein Paar und gaben dann im Dezember 2019 die Verlobung bekannt. Den Heiratsantrag soll Tom in einem Jazz-Café im London gemacht haben. Diesen Sommer wollten sie gemeinsam vor den Traualtar treten. Dazu kam es tragischerweise jedoch nie.

Jetzt wisse Tom Mann nicht, wie es für ihn weitergehen soll. Für ihn steht allerdings fest, dass er jede Kraft für den kleinen Bowie aufbringen werde, um ihn in Danielles Sinne zu erziehen. „Ich verspreche dir, dass er wissen wird, wie toll seine Mami war“, so der britische Star.

Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Danielle litt an keinen bekannten gesundheitlichen Problemen, weshalb ihr Tod noch unerwarteter kam.