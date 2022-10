Erst das Duschgate, jetzt das Klogate: Die Familienregeln im Hause Kunis-Kutcher stehen gerade wieder zur Diskussion. Diesmal hat die Schauspielerin in einem Interview verraten, dass ihre Klotüre immer offen steht. Und mit immer meint Mila, auch dann, wenn den Raum gerade jemand benutzt.

Warum das so ist, hat die 39-Jährige auch klargestellt.

Mila Kunis verrät, warum die Klotüre bei ihr immer offen ist

Seit sieben Jahren sind Mila Kunis und Ashton Kutcher bereits verheiratet. Mittlerweile hat das Ehepaar zwei Kinder, mit denen es bereits einige Male in den Schlagzeilen gelandet sind. 2020 sorgten die beiden für Aufsehen, als sie beiläufig erwähnten, dass ihre Kinder nicht jeden Tag baden würden. Damit hat das Promi-Paar auch eine regelrechte Welle in Hollywood ausgelöst. Denn es entbrannte eine lustige Debatte zwischen Celebrity-Eltern, die das absolut nicht nachvollziehen konnten und jenen, die es genauso handhaben.

Jetzt scheint es, als hätten sie eine neue Diskussion ins Rollen gebracht. Denn im Interview mit E! News verriet Mila, dass ihre Familie den „Tag den offenen Türe“ wörtlich nehme und ihre Toilette niemals geschlossen sei. „Unsere Türen sind in unserem Haus immer offen“, erklärt die 39-Jährige. „Es gibt keine geschlossenen Türen.“ Und zwar überhaupt keine – im ganzen Haus nicht. „Ich hätte nie gedacht, dass ich die Person sein würde, die bei offener Tür auf die Toilette gehen kann. Aber es ist egal, ob ich sie schließe. Es hat nie einen Unterschied gemacht“, so die Schauspielerin über die offene Klotüre.

Kinder würden ununterbrochen an Türe hämmern

Das hat auch einen guten Grund. Denn mit ihren beiden Kindern, der siebenjährigen Wyatt und dem fünf Jahre alten Dimitri gebe es ohnehin keinen Moment der Ruhe. Auch nicht auf dem stillen Örtchen. Denn wäre diese Türe geschlossen, dann würden die beiden ununterbrochen daran klopfen. Von Stille keine Spur. Also haben sich Mila und Ashton wohl gedacht, dass sie Tür gleich offen lassen können, um damit zumindest ein klein wenig Entspannung zu haben. Auch wenn diese anders aussieht, als man vielleicht annehmen würde.

Das Klogate gliedert sich mühelos in die Kategorie „kuriose Familienregeln“ der beiden Schauspieler ein, in dem sich auch das Duschgate befindet. Denn nicht nur ihre Kinder werden angeblich nicht tagtäglich gebadet, auch die Mila und Ashton scheinen eine ziemlich gefestigte Einstellung rund um Körperhygiene und Wasserverbrauch zu haben. Mila Kunis, die in der Ukraine aufwuchs, erklärte damals im Podcast „Armchair Expert“: „Als ich ein Kind war, hatten wir kein heißes Wasser, also habe ich eh nie viel geduscht“. Und auch Familienvater Ashton Kutcher gesteht: „Ich wasche täglich meine Achseln und meinen Schritt und sonst nichts. Ich besitze nur ein Stück Seife, das den Job erledigt“.

In Anbetracht der aktuellen Teuerungs-Situation vielleicht gar keine so schlechte Idee.



Könntet ihr bei offener Türe auf die Toilette gehen? Klar, kein Problem! Nein, auf keine Fall!

Quiz Maker – powered by Riddle