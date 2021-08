Mila Kunis und Ashton Kutcher haben ganz beiläufig eine Diskussion über Dusch- und Badegewohnheiten unter US-Promis ausgelöst. In einem Podcast erwähnten die beiden, dass sie ihre Kinder “nicht jeden Tag baden”. Und das hat offenbar schon gereicht, damit sich nahezu die gesamte Welt der Stars Gedanken über ihre eigene Hygiene macht.

Da das #Duschgate absolut absurde Ausmaße annahm, reagieren Mila und Ashton jetzt mit einem super lustigen Video darauf.

Mila Kunis und Ashton Kutcher machen sich über #Duschgate lustig

Die beiden Hollywoodstars waren Gast im Podcast “Armchair Expert” von Dax Shepard und Monica Padman. Darin plauderten sie ganz nebenbei eine familiäre Angewohnheit aus. Denn Mila verriet, dass sie und ihr Mann ihre Kinder “nicht jeden Tag baden” würden. Diese Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und unzählige weitere US-Promis gaben daraufhin Einblicke in ihre Dusch- und Baderoutinen. Von Dwayne “The Rock” Johnson, der oft sogar dreimal täglich duscht, bis hin zu Jake Gyllenhaal, der tägliches Duschen nicht für notwendig hält, war alles mit dabei.

Dass ihr Kommentar eine so große Diskussion auslöst, hätten Mila und Ashton wohl nicht gedacht. Deshalb legte das Ehepaar jetzt noch einen nach, indem es ein Video auf Instagram postete, das das #Duschgate gehörig aufs Korn nimmt.

“Bade-Ding” außer Kontrolle geraten

Ashton Kutcher schreibt zu dem Video: “Das Bade-Ding ist außer Kontrolle geraten”. Darin zu sehen sind der Schauspieler und seine Frau, die versuchen, ihre Kinder zu baden. “Was ist hier los? Ist das Wasser? Du tust Wasser auf die Kinder? Versuchst du sie zu schmelzen? Das ist Wahnsinn!“, sagt Kutcher in dem kurzen Video in Richtung der Tränen lachenden Mila.

“Was passiert hier? Das ist schon das vierte Mal in dieser Woche!“, zeigt sich Kutcher gespielt entsetzt. “Das ist einfach zu viel“, stellt Mila fest.

Ihre Follower feiern die beiden jedenfalls für ihren Humor. “Ich liebe es, wie ihr mit den dummen Medienberichten umgeht. So lustig!“, schreibt etwa ein User zu dem Video. Ein anderer Follower meint ironisch: “Kein Wunder, dass eure Kinder so schnell wachsen – ihr gießt sie ja so, als wären sie Pflanzen!”