Blutige Rache: Eine Frau aus Peru hat ihrem Ehemann kurzerhand den Penis mit einem Küchenmesser abgeschnitten, während dieser schlief. Der Grund: er soll sie betrogen haben. Ins Gefängnis muss die 39-Jährige aber dennoch nicht.

Der Mann hat den Angriff aber überlebt!

Frau greift zu Küchenmesser und schneidet Ehemann den Penis ab

Dass mit Marleni C. aus Peru nicht zu spaßen ist, hat die 39-Jährige jetzt tatkräftig bewiesen. Die in Peru lebende Frau hatte offenbar den Verdacht, dass ihr Ehemann Mist gebaut hat. Denn er ist eines abends sturzbetrunken nachhause gekommen – für sie konnte das nur eines bedeuten: er ist mit Sicherheit fremdgegangen. Voller Schmerz und Wut schmiedete Marleni also einen blutigen Racheplan.

Dann holte sie ein Küchenmesser und schnitt ihrem schlafenden Mann kurzerhand den Penis ab, wie unter anderem BNN berichtet. Das stark blutende Opfer wurde in einem örtlichen Krankenhaus behandelt und notoperiert. Laut einem Statement des Ärzte-Teams, mussten sie ihm seine Genitalien mit einer „traumatischen Amputation“ entfernen. Mittlerweile befindet er sich zwar auf dem Weg der Besserung, erhält allerdings sowohl medizinischen als auch psychiatrischen Suppport.

Keine Haft für die Frau

Trotz der schwerwiegenden und lebensgefährlichen Attacke muss die 39-jährige Ehefrau vorerst nicht in Haft. Der Grund: sie hat ein drei Monate altes Kind zuhause, um das sie sich kümmern muss. Deshalb entschied die örtliche Staatsanwaltschaft, dass die Frau vorerst auf freiem Fuß bleibt. Allerdings könnte sich das Blatt noch wenden: die Ergebnisse der Gutachten müssen noch abgewartet werden, um das Motiv und die Umstände zu bestimmen.

Fall erinnert an John Wayne Bobbitt

Die blutrünstige Racheaktion erinnert stark an den Fall von John Wayne Bobbitt, der sich in den USA im Jahr 1993 zugetragen hat. Die Frau von John schnitt ihm damals ebenfalls seinen Penis ab – doch im Gegensatz zu der Frau aus Peru, steckte sie das Körperteil ein und fuhr damit davon. Dann warf sie es in den Straßengraben. Doch der Mann hatte Glück: man konnte sein Geschlechtsteil tatsächlich wieder finden und annähen. Das brachte ihm nicht nur ewigen Ruhm, sondern auch ein tolles Liebesleben ein, wie er zumindest selbst behauptet.